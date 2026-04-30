Economía anuncia nuevos nombramientos: renuncia Santiago Nieto al IMPI y lo reemplaza Vidal Llerenas

La Secretaría de Economía (SE) anunció movimientos dentro de su estructura interna, entre los cuales el más destacado fue el de Vidal Llerenas, quien asumirá como director del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), ante la renuncia de Santiago Nieto.

A través de un comunicado, la SE informó que, derivado de “renuncias presentadas por funcionarios de la dependencia que buscarán competir por cargos de representación popular”, se llevó a cabo una serie de nuevos nombramientos al interior de la dependencia federal.

Santiago Nieto y su esposa, Carla Humphrey. ı Foto: Cuartoscuro

Así, el ya mencionado Vidal Llerenas Morales, hasta hoy subsecretario de Industria y Comercio, fue propuesto como director general del IMPI.

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También, Ximena Escobedo Juárez, hasta hoy jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo, fue propuesta como subsecretaria de Industria y Comercio, un cargo de suma relevancia debido a la cercanía de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Asimismo, Carlos Javier Castillo Pérez, quien se desempeñó como director general de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, fue propuesta como nuevo jefe de la Unidad de Desarrollo Productivo.

Mientras que María Idalia Salgado Hernández, anteriormente directora general del Centro de Información y Estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de México, fue propuesta para directora general de Facilitación Comercial y Comercio Exterior.

De acuerdo con la SE, estos cambios entran en vigor a partir de mañana, viernes 1 de mayo.

Mientras que, en el comunicado, la dependencia federal aclaró que los cambios siguen a las renuncias de Santiago Nieto, Wilfrido Márquez, Héctor Ochoa Moreno, Salma Luévano Luna, Omega Vázquez Reyes, Humberto Hernández y Julio Benavides Serrano.

La SE concluyó, en su comunicado, que el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard, agradeció la labor de quienes ejercieron sus cargos y “deseó éxito a quienes asumirán nuevas responsabilidades”.

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