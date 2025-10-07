Falsificación de marcas afecta economía, afirma Santiago Nieto

En México, sólo el 34.6 por ciento de la población ha escuchado del término de propiedad industrial, lo que evidencia el gran reto que registra el país en materia de derechos de autor, factor clave para combatir fenómenos como la “piratería” y el contrabando, aseguró el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo.

En el marco del foro para conmemorar el Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor, el funcionario refrendó el compromiso del Gobierno mexicano para combatir la falsificación de marcas y la piratería, fenómenos que no sólo, afirmó, afectan la economía nacional, sino que también vulneran la seguridad pública, debilitan el Estado de derecho y limitan la innovación.

Durante su participación en el foro celebrado en las instalaciones de la Secretaría de Economía (SE), Santiago Nieto Castillo dijo que a través del IMPI y en coordinación con autoridades aduaneras, fiscales y judiciales y de seguridad, se han desarrollado estrategias orientadas a fortalecer la observancia, modernizar el marco jurídico y proteger los derechos de los titulares a petición de otros actores.

Santiago Nieto Castillo informó que derivado de la estrategia para proteger los derechos de autor y la economía legal, el gobierno de México aseguró en 2024 un millón 846 mil 730 productos de contrabando o “piratería” cuyo valor comercial alcanzó los 42 millones de pesos, lo que representó un incremento de 85 por ciento respecto al valor de los artículos decomisados en 2023.

Ante académicos, líderes de organizaciones del sector privado y representantes de diversas empresas, Santiago Nieto Castillo dijo que mientras en 2023 los productos decomisados eran principalmente aparatos eléctricos, tabaco, juguetes, así como productos de higiene personal y de limpieza, en 2024 fueron materias primas, envases y contenedores, tabaco, juguetes y aparatos eléctricos.

En tanto Gastón Zambrano Margáin, presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (CONAINTA), mencionó que de acuerdo con el estudio “El consumo de cigarros ilícitos en México” del Instituto Nacional de Salud Pública, el comercio ilícito de cigarros en México ha crecido 240% entre 2017 y 2023, pasando del 8.5% al 20.4% del consumo nacional.

Esto quiere decir -agregó el presidente, que “una de cada cinco cajetillas vendidas en nuestro país es de procedencia ilegal, generando una pérdida en la recaudación fiscal de entre $13,000 y $15,000 millones de pesos anuales”.

Otro estudio al que se refirió fue el de “Cigarros Ilegales y Crimen Organizado”, realizado este año por el Colegio Mexicano (COLMEX), donde se confirma la existencia de vínculos de distribución de cigarros ilegales con organizaciones del crimen organizado y que también incurren en otras actividades criminales como la extorsión, intimidación, amenazas y otras.

El presidente del CONAINTA advirtió sobre el continuo crecimiento del contrabando de cigarros que provocará el incluir una alta carga impositiva. “Suena como una medida estratégica, sin embargo, este movimiento ha demostrado resultados contraproducentes”, comentó Zambrano Margain.

Y alertó que de prosperar la iniciativa de aumentar la carga fiscal a los cigarros para 2026, se estima que el mercado ilícito escale de 20 a 50 por ciento de la oferta total.

El director mencionó lo anterior en el marco del Foro para conmemorar el Día nacional de combate al contrabando y delitos en materia de derechos de autor, que dijo también “golpea duro a la industria y muchas veces deriva en problemas de salud pública.”

