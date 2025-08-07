Incautan piratería de los Tigres

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) realizó un operativo de forma simultánea en seis puntos de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, y aseguró mil 856 piezas apócrifas de la marca TIGRES, con un valor de un millón 123 mil 236 pesos.

La “Operación Limpieza” se inició a petición de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) con la finalidad de asegurar la mercancía y el diseño que ostenta la marca del equipo que juega en El Volcán, y de las cuáles es propietaria la institución educativa en conjunto con el club de fútbol.

Entre las mercancías decomisadas se encontraron textiles como playeras, jerseys, pants, bufandas, mochilas y guantes de fútbol, entre otros.

El Titular del IMPI, Santiago Nieto Castillo, dijo que los aseguramientos son un logro conjunto del Gobierno de México con las autoridades estatales para combatir la piratería y el contrabando que afecta a la industria nacional y que ha llevado a desplegar la Operación Limpieza.