Cámara de Diputados recibe Cuenta Pública 2025; inicia revisión de gestión financiera

Ricardo Monreal, diputado morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó que la Cámara baja ya recibió la Cuenta Pública 2025, a partir de lo cual iniciará la revisión de la gestión financiera del año pasado.

Así lo dio a conocer el morenista en sus redes sociales, en donde informó que, más temprano este 30 de abril, la Cámara de Diputados recibió el citado documento, en cumplimiento con al artículo 74 constitucional.

De esta forma, explicó el legislador, a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), iniciará la revisión de la gestión financiera plasmada en el documento.

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Auditoría Superior de la Federación (ASF) ı Foto: Especial

“Hace unas horas, en la @Mx_Diputados recibimos de @Hacienda_Mexico la Cuenta Pública 2025, en cumplimiento del artículo 74 constitucional”, escribió Monreal en la red social X.

“A través de la @ASF_Mexico revisaremos y fiscalizaremos los resultados de la gestión financiera, lo cual nos permitirá evaluar el correcto uso de los recursos públicos y fortalecer la rendición de cuentas”, abundó.

Como indica el procedimiento, la Mesa Directiva de la Cámara enviará la Cuenta Pública 2025 a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Posteriormente, la Auditoría Superior de la Federación llevará a cabo el análisis de los resultados y entregará informes parciales en los próximos meses, en donde dará a conocer la posible existencia de “observaciones”.

Hace unas horas, en la @Mx_Diputados recibimos de @Hacienda_Mexico la Cuenta Pública 2025, en cumplimiento del artículo 74 constitucional.



A través de la @ASF_Mexico revisaremos y fiscalizaremos los resultados de la gestión financiera, lo cual nos permitirá evaluar el correcto… pic.twitter.com/jvCUzv1V9c — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 1, 2026

Se prevé que la primera entrega del ASF sea el último día hábil de junio, es decir, el 30 de junio de 2026. Mientras que la segunda entrega sería el último día hábil de octubre, es decir, el 30 de octubre de este año.

Mientras que la tercera entrega y el informe general sería entregado el 20 de febrero del año siguiente, es decir, 2027.

El informe es presentado formalmente por el Auditor Superior de la Federación. Actualmente, tras la reciente transición en el órgano fiscalizador, el cargo lo ocupa Aureliano Hernández Palacios Cardel, quien es el responsable de acudir ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados para entregar los resultados de las auditorías.

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