Matan a periodista Luis Ángel López en Poza Rica, Veracruz

En medio de una escalada de violencia en Veracruz, visible en un incremento en los homicidios dolosos, un periodista más fue asesinado hoy en el estado, en el segundo ataque mortal contra comunicadores en lo que va del gobierno de la morenista Rocío Nahle.

Se trata del reportero de nota roja Luis Ángel López, quien laboraba para el periódico Vanguardia y fue atacado a balazos la madrugada de este jueves en el municipio de Poza Rica, al norte de la entidad.

🚨 Asesinan al periodista Luis Ángel López Valdez en Veracruz.



El comunicador del diario Vanguardia de Veracruz fue atacado a balazos durante la madrugada en la colonia Cazones.



Además de su labor periodística, se desempeñaba como subdelegado de Cruz Ámbar.



Tras el ataque,… pic.twitter.com/WqDdwltqo5 — Azucena Uresti (@azucenau) June 11, 2026

Los reportes policiales señalan que la víctima, quien también era delegado de Cruz Ámbar, fue agredida mientras se encontraba en la avenida 20 de Noviembre, una de las principales vialidades de esa ciudad petrolera.

De acuerdo con sus compañeros, el comunicador contaba con medidas cautelares y de seguridad vigentes otorgadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).

Apenas nueve días antes, la periodista Roxana Guzmán fue víctima de desaparición forzada en Veracruz, en un hecho ocurrido en el municipio de Nanchital, al sur del estado.

Los agresores irrumpieron violentamente en su domicilio, destruyeron el acceso y privaron de la libertad a la comunicadora, fundadora del portal Pulso Informativo del Sureste.

Durante los 18 meses del gobierno de Nahle García, se han registrado dos casos de desaparición de comunicadores, con lo que suman siete desde 2003 en Veracruz. En ese mismo territorio han ocurrido 33 homicidios de periodistas desde el año 2000.

En enero pasado, el reportero de nota roja Carlos Ramírez Castro, quien laboraba en la zona norte de Veracruz, fue asesinado a tiros en el interior de un restaurante bar ubicado también en el municipio de Poza Rica.

am