‘Los cárteles gobiernan México; es triste’, afirma Donald Trump | VIDEO

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles 17 de junio que “los cárteles gobiernan México; es triste”.

“El tráfico de drogas por vía marítima ha descendido un 97%, y por tierra ha bajado más del 60%; ahora vamos a centrarnos en el tráfico terrestre, ya que las drogas llegan a través de México, un país que ha perdido el control de su territorio. Los cárteles controlan México, y es triste; la presidenta es una mujer muy buena, pero está muy asustada. Los cárteles de la droga controlan totalmente México”, dijo Donald Trump este día desde Francia, donde está presente para una reunión del G7.

⚡️Trump desde Francia carga contra México otra vez:



“El tráfico de drogas por vía marítima ha descendido un 97%, y por tierra ha bajado más del 60%; ahora vamos a centrarnos en el tráfico terrestre, ya que las drogas llegan a través de México, un país que ha perdido el control… — Ariel Moutsatsos (@arielmou) June 17, 2026

En un discurso en el que estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, Donald Trump se refirió a los ataques que Estados Unidos ha lanzado contra presuntas narcolanchas en El Caribe y el Pacífico.

Dijo que gracias a esas operaciones, el flujo de drogas ha caído 97%.

Apenas la semana pasada, la zar antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter, elogió la cooperación de México y puso como ejemplo la operación en la que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. “Nunca habíamos visto eso antes, no de esa manera, o con esa cooperación”, dijo.

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FGR