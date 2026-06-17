Donald Trump llega tarde a la cumbre del G7 y dice a líderes mundiales: ‘Yo soy el jefe’ | VIDEO

“Yo soy el jefe“, dijo este miércoles el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al resto de líderes del G7, al llegar al tercer día de cumbre en Evian, a los pies de los Alpes franceses.

Su afirmación provocó risas entre los demás gobernantes, mientras él sonreía. La reunión tuvo lugar cuando los líderes de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y el Reino Unido expresaron su apoyo al acuerdo preliminar de Trump con Irán para abrir el estrecho de Ormuz y extender más un frágil alto el fuego.

En una declaración, los líderes calificaron el acuerdo como una “oportunidad histórica para impedir que Irán adquiera armas nucleares y para hacer frente a las amenazas relacionadas con sus actividades regionales y balísticas”. Los líderes afirmaron estar “dispuestos a contribuir a su implementación”, aunque ni la Casa Blanca ni Irán publican todavía el texto del acuerdo.

Los líderes del G7 clausuraron el miércoles las conversaciones formales de las principales democracias industriales en un complejo turístico a orillas de un lago en los Alpes franceses, con sesiones sobre el futuro de la inteligencia artificial y el fomento del crecimiento económico.

En la reunión se abordaron las preocupaciones sobre la posible saturación de los mercados de exportación chinos con productos subvencionados, la competencia desleal que supone para sus propias industrias y la destrucción de empleos. También participaron líderes de India, Corea del Sur, Kenia y Brasil.

Posteriormente, el líder estadounidense tiene previsto hacer una parada para una cena de gala en el Palacio de Versalles, a las afueras de París, antes de regresar en avión a Washington.

Pero antes, Trump se encuentra tratando de contener el escepticismo sobre el acuerdo con Irán que funcionarios estadounidenses e iraníes firmarán formalmente en una ceremonia el viernes en un impresionante complejo turístico a orillas del lago de Lucerna, en Suiza. También enfrenta la inquietud de su aliado clave, Israel, sobre la posibilidad de poner fin al conflicto bajo estos términos.

“Esto es lo que dice: Irán nunca tendrá un arma nuclear. No tendrá ninguna para comprar, ni para desarrollar; no tendrá un arma nuclear. Y diría que eso representa aproximadamente el 99.9% de lo que yo quería”, afirmó.

Aunque los líderes del G7 le dieron su respaldo, Trump aún tiene que convencer a algunos miembros de su propio partido que dudan que el acuerdo logre neutralizar el programa nuclear iraní. Al mismo tiempo, se enfrenta a una comunidad internacional preocupada que espera que cumpla su promesa de que el acuerdo reabrirá el estrecho de Ormuz al tráfico de petroleros y lo mantendrá abierto.

Los líderes reunidos en los Alpes afirmaron que una misión marítima internacional encabezada por Francia y el Reino Unido “puede desempeñar un papel importante para facilitar la reanudación del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, protegiendo a los buques mercantes, tranquilizando a los operadores de transporte marítimo comercial y apoyando la verificación de que se hayan retirado todas las minas”.

Antes de la guerra con Irán, una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural que se comercializaba pasaba por el estrecho en la zona árabe, un punto estratégico marítimo que Irán ha cerrado de facto desde los primeros días del conflicto que comenzó el 28 de febrero.

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FGR