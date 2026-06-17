SSC asegura mazos, cohetones y tubos de metal a integrantes de la CNTE

Parte de los objetos asegurados a integrantes de la CNTE

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre el aseguramiento de distintos objetos, como mazos, a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se moviliza está mañana en la ciudad con rumbo al Estadio Ciudad de México.

La dependencia capitalina detalló que, como parte de las acciones de prevención llevó a cabo la revisión de dos vehículos en Tlalpan, a la altura de la avenida del Imán, de personas que se dirigen a la protesta.

Durante esta acción, los oficiales detectaron que en un vehículo había una cajuela con objetos que fueron finalmente asegurados por los uniformados. Entre lo decomisado se encuentran:

Dos mazos

Una barreta de metal

Varios cohetones

Palos de madera

Tubos de metal

Los objetos asegurados fueron localizados al interior de una cajuela ı Foto: Especial

La SSC aclaró además que no tomó ningún celular de los manifestantes y toda la revisión quedó documentada.

La movilización de la CNTE ocurre en el marco del partido entre Colombia y Uzbekistán, que se realizará a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

El pasado 11 de junio, fecha en la que se inauguró el Mundial de Fútbol en el mismo recinto de Santa Úrsula, los docentes llevaron a cabo una movilización en las cercanías a éste. Además, mantienen un plantón en la zona Centro de la capital desde hace varias semanas, lo que ha causado inconformidad a comerciantes y trabajadores de la zona.

Maestros de la CNTE sobre Calzada Tlalpan ı Foto: Cuartoscuro

Operativos ya habían dejado decomisos

El pasado 8 de junio fueron localizado más de 50 artefactos explosivos fueron asegurados durante la inspección a los autobuses en los que viajaban normalistas provenientes de Ayotzinapa, Guerrero, para robustecer la protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La localización se dio luego de que elementos de seguridad de la Ciudad de México implementaran un dispositivo de revisión a los camiones en los que se transportaban los manifestantes y que fueron detenidos en la autopista México-Cuernavaca.

En dicho operativo se les encontraron y decomisaron 59 artefactos explosivos de fabricación casera y que fueron entregados para su resguardo al grupo especializado de Zorros.

La #SSC Informa:



En la calzada de #Tlalpan, a la altura de la avenida #DivisiónDelNorte, como parte de las acciones preventivas realizadas por personal de la #SSC en apego al protocolo de actuación policial, durante la revisión a dos vehículos de los manifestantes en la zona,… pic.twitter.com/lkIEkWKZHK — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 17, 2026

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LMCT