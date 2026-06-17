Sheinbaum: dirigentes más radicales de la CNTE no tienen representación sindical

En el día 17 de movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo minimizó el poder de convocatoria de algunas de las secciones e incluso cuestionó el motivo por el que los docentes marchan este lunes hacia el Estadio Ciudad de México, donde se disputará otro partido de la justa mundialista que alberga el país este año.

Luego de que recalcó la disposición del gobierno por atenderlos y responder sus demandas en las mesas de diálogo sostenidas la semana pasada, la mandataria reafirmó que ahora el plan de su administración es ir a consulta con los maestros y con las representaciones sindicales que, refirió, sí cuentan con una legítima representación.

Aseguró que la sección de la CNTE en la Ciudad de México se ha visto disminuida en los últimos años, y que hoy ya ni siquiera tienen una sola escuela en paro de labores, pero se aferraron a quedarse como representantes sindicales.

“Entonces, ¿qué caso tiene que marchen hoy al estadio? ¿Para qué? Me pregunto, ¿para qué? Y muchos de los más radicales, de los más radicales de este grupo, son los que no tienen representación. O sea, los que proponen las medidas más radicales son justamente los que no ganaron la representación de sus maestros, que fueron dirigentes en alguna ocasión, pero ya no”, declaró.

🇲🇽 “¿Qué caso tiene que marchen hoy al Estadio?”, cuestionó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la movilización de la CNTE rumbo al Estadio Ciudad de México. La mandataria afirmó que los grupos más radicales no tienen representación sindical y reiteró que el diálogo continúa… pic.twitter.com/ZybkbCHLb2 — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 17, 2026

Con relación a la protesta que emprende este 17 de junio la Coordinadora, reiteró el llamado a que no se “caiga en provocaciones”.

Asimismo, reiteró su cuestionamiento a la coincidencia de la movilización de la CNTE y los llamados a protestar con acciones violentas que se han hecho desde militantes de la derecha en México.

“Por eso digo que se juntan los extremos. La derecha ya llama a la violencia, porque lo vimos aquí, la ultraderecha llama a la violencia. Y por supuesto justamente el radicalismo de izquierda también… De todas maneras, ¿qué sentido tiene la marcha? Que, para hablar con la presidenta, ¿para qué quieren hablar con la presidenta? Si tienen toda mi representación, toda, absolutamente toda la Secretaría de Gobernación”, dijo.

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LMCT