Sheinbaum reprueba presunto fraude en consulta de la CNTE para continuar huelga

Claudia Sheinbaum pidió esclarecer las acusaciones de fraude durante la consulta interna realizada por integrantes de la CNTE.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó el presunto fraude que grupos internos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acusaron que ocurrió durante la consulta realizada para definir el rumbo de la protesta y mantener el plantón y las movilizaciones en la Ciudad de México.

Este fin de semana, la CNTE realizó una consulta entre sus bases sobre los planteamientos que el Gobierno Federal ha presentado para atender sus demandas.

Integrantes de la CNTE continúan campamento en el Centro CDMX, aunque con menor presencia. ı Foto: Cuartoscuro

Tras darse a conocer los resultados, la Sección 22 de Oaxaca determinó mantener la protesta luego de que seis mil 337 maestros votaron por continuar con las movilizaciones.

Sin embargo, integrantes inconformes señalaron que siete mil 595 docentes habrían votado por entrar en un receso, por lo que acusaron una posible manipulación de la consulta interna.

La mandataria federal dijo desconocer esa situación, pero afirmó que un hecho de esa naturaleza no debería ocurrir y llamó a la organización magisterial a aclarar el tema.

Claudia Sheinbau, Presidenta de México, este lunes en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

“No sabía. No está bien. Que los maestros aclaren este tema porque sí es muy relevante. Nunca debe haber un fraude en una votación”, dijo la presidenta, en la Conferencia del Pueblo.

Mesas de diálogo continuarán mediante mesas tripartitas en los estados

En ese contexto, Sheinbaum Pardo reiteró que el Gobierno Federal no sostendrá, por ahora, nuevas mesas directas con la CNTE a nivel federal, sino que los encuentros continuarán mediante mesas tripartitas en los estados.

“Por lo pronto no (habrá otra reunión con la Secretaría de Gobernación). Lo que está planteado son reuniones tripartitas en los estados, para la problemática de los estados”, explicó.

Este lunes, integrantes de la CNTE toman casetas en la ZMVM. ı Foto: Cuartoscuro

Sobre la permanencia del plantón de la CNTE en calles del Centro Histórico, la Presidenta señaló que la presencia del movimiento ha disminuido y aseguró que su administración ya presentó propuestas para atender sus demandas.

Claudia Sheinbaum añadió que el Gobierno federal mantendrá una consulta directa con los maestros, particularmente sobre la desaparición de la USICAMM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros), organismo encargado de definir procesos relacionados con la carrera magisterial.

Evento en Zacatecas, suspendido por manifestación de la CNTE

Finalmente, Claudia Sheinbaum confirmó que decidió suspender su evento en Zacatecas debido a la protesta que preparaba la CNTE, al considerar que no tenía sentido generar una confrontación mientras existen canales de diálogo abiertos con la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Planteaban ahí que iba a haber alguna interrupción de los eventos, entonces ¿Para qué? Si estamos en espíritu mundialista, pues mejor vamos a San Luis y reprogramamos para Zacatecas”, señaló.

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