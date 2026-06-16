CNTE evalúa nuevo boicot al Mundial y pide a Sheinbaum cerrar el diálogo ‘de frente’

Bajo los planes de intentar un nuevo boicot contra el Mundial para este miércoles, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigió a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejarles claro “de frente” que el diálogo con el gobierno ha quedado cerrado.

Dirigentes de las secciones consultados durante el bloqueo que este martes sostuvieron sobre Paseo de la Reforma afirmaron que no dejarán de insistir al gobierno que atienda sus demandas, así tengan que volver a recurrir a movilizaciones hacia el Estadio Ciudad de México, en donde este miércoles se disputará el juego entre Colombia y Uzbekistán.

Ya en conferencia de prensa en medio del bloqueo al pie de la Torre del Caballito, el líder de la Sección IX en la capital, Pedro Hernández, enfatizó el llamado a que este 17 de junio se movilice la “ola roja”, en referencia a un reforzamiento y acción de parte de todos los integrantes de la Coordinadora, en espera también de lo que la Asamblea definiría en su sesión de anoche.

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“Hoy podemos decir que se está reforzando, que estamos en esta actividad que decidió nuestra Asamblea Nacional Representativa y que mañana, que mañana otra vez estaremos Particularmente a mis compañeros en las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Ciudad de México, le solicitamos que mañana salgamos la ola roja nuevamente para que aportemos lo que sabemos hacer bien, que es participar, que es exigir, que es movilizarnos”, dijo.

Colectivos de manifestantes sobre Tlalpan el 11 de junio, durante la inauguración del Mundial 2026. ı Foto: Cuartoscuro

En tanto, la dirigente en Guerrero, Elvira Veleces, advirtió que los maestros en diversas regiones de Guerrero ya se reorganizaban desde este mismo martes para “venir de manera masiva a la Ciudad de México”.

“Si piensa el gobierno general que nos ha vencido, está muy equivocado. Por eso, compañeras y compañeros, siempre hemos dicho que jamás vamos a claudicar, porque nuestras demandas centrales no han sido resueltas”, exclamó.

Con la advertencia plantada, el magisterio insistió en pedir diálogo con el Gobierno de México, luego de que desde la Presidencia de la República se dejó ver que ya no habrá más reuniones con la Coordinadora y que las demandas de los maestros serán consultadas directamente con ellos y ya no necesariamente con los líderes seccionales.

Pedro Hernández incluso pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum que si el diálogo se cerrará, entonces esto se les haga saber “de frente”.

“Si la presidenta define que no va a haber más diálogo, más negociación, le solicitamos que nos lo diga de frente. No es a través de una pantalla aprovechando su investidura para en la mañanera decir que somos intransigentes, que no aceptamos nada, que queremos todo”, reclamó.

Contingentes regresan a Tasqueña, mientras otros insisten en llegar al Estadio Ciudad de México. ı Foto: Elizabeth Hernández (La Razón de México) / Captura de video

Luego de días en los que la Coordinadora entró a las mesas de diálogo bajo la promesa a sus bases de que no entraba a negociar sino a hacer que se cumpliera lo que pedían, por considerar que era lo justo, el dirigente capitalino mencionó que “sólo queremos lo posible, lo necesario para que nuestras compañeros tengan una vejez digna”.

Asimismo, llamó a la mandataria federal a “definir” con quién “construirá un país diferente, ¿con los pobres o con los banqueros?”, pues recordó que una de las principales demandas de la CNTE es volver a un sistema solidario de pensiones.

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MSL