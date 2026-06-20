Balacera deja cuatro muertos en bar de la alcaldía Álvaro Obregón; detienen a dos sospechosos

Una joven de 22 años detenida tras la balacera que dejó cuatro muertos en un bar de la Álvaro Obregón.

Una agresión armada derivó en el asesinato de cuatro personas al interior de un establecimiento ubicado en la colonia San Bartolo Ameyalco, alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

En un primer informe, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) precisó que el tiroteo ocurrió este sábado 20 de junio dentro de un bar ubicado en la calle Miguel Hidalgo, tras una discusión entre clientes.

Durante al altercado, una de las personas involucradas sacó de entre sus prendas una pistola y abrió fuego. En el sitio, agentes encontraron a cuatro personas sin vida.

Un sospechoso, hospitalizado bajo custodia policial

Otra persona resultó lesionada en el muslo derecho y fue trasladada bajo custodia a un hospital, debido a que es sospechosa de haber accionado el gatillo .

Asimismo, tras un análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento, los oficiales lograron detener una mujer de 22 años, a quien aseguraron el arma de fuego, presuntamente utilizada en el multihomicidio.

De acuerdo con la SSC, la joven habría ocultado la pistola, todavía abastecida con cinco cartuchos útiles, de uno de los tiradores involucrados. También le aseguraron un teléfono celular.

Detienen a cuatro hombres tras asesinato en Garibaldi

Por otra parte, este 20 de junio se registró otro ataque armado en un bar de la alcaldía Cuauhtémoc, que terminó con un hombre asesinado y otros cuatro detenidos.

La SSC explicó que se trató de una agresión directa al exterior de un negocio ubicado en las inmediaciones del Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle República de Honduras, donde la víctima ingresó refugiarse, aunque perdió la vida posteriormente.

En tanto, la corporación capitalina ubicó, con un seguimiento a través de cámaras de videovigilancia, a los cuatro presuntos responsables mientras huían a bordo de un vehículo, seguidos por una motoneta y otro automóvil.

Agentes capitalinos interceptaron a la primera unidad tras estacionarse, para luego realizar a los tripulantes “una revisión preventiva” durante la que aseguraron un kilogramo y medio de aparente marihuana y un arma de fuego corta.

Por lo anterior, las autoridades detuvieron a los hombres de 24, 36, 46 y 52 años de edad, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto a los artículos asegurados.

Ataque en Plaza Garibaldi deja un muerto y detienen a cuatro hombres ı Foto: SSC

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cehr