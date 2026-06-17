Vinculan a proceso a presunto feminicida de Miriam Peralta Valverde, estudiante de la UAEMéx

Un juez vinculó a proceso a Francisco Iván “N” por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Miriam Peralta Valverde, ocurrido el pasado 13 de junio en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al imputado, quien permanecerá recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, adonde fue ingresado tras su aprehensión, el pasado 15 de junio.

Asimismo, el juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y, en caso de dictarse una sentencia condenatoria en su contra, podría recibir una pena de 40 a 70 años de prisión por el delito de feminicidio, según el artículo 281 del Código Penal del Estado de México.

Derivado de trabajos de investigación y de manera coordinada con @SCCHIMALHUACAN, elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron y cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de feminicidio en contra de Francisco Iván "N", quien es investigado por el homicidio de una… pic.twitter.com/hHGObmYpsB — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 15, 2026

Presunto feminicida fue capturado en Texcoco

Miriam Peralta Valverde, estudiante de octavo semestre de la Licenciatura en Derecho en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, habría sido asesinada por su expareja sentimental, Francisco Iván “N”, durante una discusión al interior de una vivienda ubicada en la colonia Santa María Nativitas, en el municipio de Chimalhuacán.

Según la fiscalía mexiquense, el presunto feminicida atacó a la joven de 23 años con un objeto punzocortante en el lado izquierdo del cuello, lesión que le provocó una “hemorragia aguda” y, posteriormente, la muerte.

Miriam Peralta Valverde, joven víctima de feminicidio en Chimalhuacán. ı Foto: Quadratín

Francisco Iván “N” escapó del lugar, aunque fue detenido el pasado 15 de junio en la colonia San Nicolás Tlaminca del municipio de Texcoco, donde fue localizado tras el análisis de geolocalización celular, según informó la FGJEM.

Por su parte, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) lamentó el feminicidio de Miriam Peralta Valverde y, al manifestar sus condolencias, la institución manifestó su respaldo institucional a familiares de la joven, y exigió a las autoridades esclarecer el feminicidio.

“ Condenamos cualquier manifestación de violencia de género dentro y fuera de los espacios universitarios y hacemos un llamado al trabajo colectivo para su prevención y erradicación”, señaló la casa de estudios.

En el mismo sentido se manifestó la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, al expresar que su alumna “será recordada con cariño y afecto por quienes compartieron con ella su paso por nuestra comunidad universitaria”.

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cehr