Recapturan a maestro acusado de abuso sexual contra alumna en Ecatepec, Edomex

La Fiscalía General del Estado de México informó la recaptura de Víctor Iván “N”, maestro de secundaria acusado por abuso sexual en contra de una de sus alumnas.

Las autoridades mexiquenses informaron que luego de la recaptura del maestro de una escuela del municipio de Ecatepec, este fue ingresado al penal de Chiconautla.

Víctor Iván “N” enfrenta, además, enfrenta un segundo proceso, también por abuso sexual en contra de otra alumna menor de edad. Por este delito ya fue vinculado a proceso e incluso cuenta con una medida cautelar “de garantía económica”.

La #FiscalíaEdoméx detuvo y cumplimentó orden de aprehensión en contra de Víctor Iván "N", maestro de una escuela secundaria ubicada en #Ecatepec y quien es investigado por su probable participación en el delito de abuso sexual en contra de una menor de edad.



Tras su captura,… pic.twitter.com/kw4L4jUtJe — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 10, 2026

Luego de que un juez le otorgará libertad para continuar su proceso, la Secretaría de las Mujeres lanzó un comunicado para condenar los hechos, señalando que las relaciones entre adultos y menores de edad “no pueden verse bajo parámetros de igualdad o libre consentimiento propios de las relaciones entre adultos.”

Realizaron un llamado a que las autoridades judiciales tomaran decisiones que puedan garantizar el acceso a la justicia integran y a la protección de las víctimas, pues explicaron que Víctor Iván “N” logro su libertad debido a juzgadores que omiten juzgar con perspectiva de género.

¿Qué se sabe del caso?

El caso cobró notoriedad pública luego de que se difundiera un audio en el que el maestro de secundaria presuntamente reconoce haber sostenido una relación sentimental con una estudiante del plantel educativo.

La grabación se viralizó rápidamente y generó preocupación entre padres de familia y miembros de la comunidad escolar, quienes solicitaron la intervención de las autoridades para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

“Su hija (de 14 años) y yo (maestro de 50 años) tomamos la decisión de ser novios.

¡Un juez lo deja en libertad! ¡EN LIBERTAD PTM! pic.twitter.com/QF18kPecjo — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) May 28, 2026

Según el contenido difundido, el docente habría admitido la existencia de una relación con la alumna y señaló que ambos habían decidido mantener un vínculo de pareja. La conversación, de acuerdo con los reportes, se habría producido durante un intercambio con familiares de la menor, a quienes solicitó permiso de seguir con la relación.

En una entrevista concedida a Imagen Noticias, la madre de la adolescente, aseguró que su hija ha experimentado episodios de miedo, ansiedad y estrés desde que tuvo conocimiento de que el profesor recuperó su libertad tras cubrir una fianza de 75 mil pesos.

La menor, de 14 años de edad, también afirmó que recibió amenazas por parte del docente. Según su testimonio, cuenta con conversaciones que, asegura, muestran intentos de manipulación para que aceptara mantener una relación de noviazgo.

"Simple y sencillamente tomamos la decisión de ser novios”, así confesó un maestro de 49 años haber iniciado una relación con una alumna de 14 años, en #Ecatepec, #Edomex. Platicamos con la menor y con su mamá, nos contaron que pese a la denuncia, el sujeto está libre: pic.twitter.com/wkCqCW7QS4 — Nacho Lozano (@nacholozano) June 3, 2026

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LMCT