Combaten el robo de agua en Ecatepec; más de 100 tomas clandestinas y 11 inmuebles asegurados

La alcaldesa de Ecatepec Azucena Cisneros Coss afirmó que administraciones municipales anteriores fueron omisas en el combate al robo del agua e incluso sujetos fingían ser trabajadores municipales para perforar impunemente las tuberías públicas y extraer el líquido, que revendían a la población.

En conferencia de prensa, informó que en Ecatepec combaten el huachicol del agua con acciones, entre ellas el operativo Neptuno, por lo que durante este año han sido aseguradas más de 100 tomas clandestinas y 11 inmuebles utilizados para esta actividad ilegal, además de 10 personas presentadas ante el Ministerio Público y 250 a los Centros de Justicia Cívica.

“Estamos poniendo un alto al robo de agua, un delito que por desgracia administraciones pasadas dejaron crecer, incluso hicieron su negocio. Del 1 de enero al 31 de mayo de 2026 aseguramos más de 100 tomas clandestinas y 11 inmuebles completos”, reiteró.

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Agregó que lograron documentar el modus operandi de algunas personas dedicadas a este ilícito, quienes se hacían pasar por trabajadores municipales y perforaban las tuberías para conectar la toma clandestina, que ocultaban en negocios.

Relató que en febrero pasado fueron detenidos dos hombres que utilizaban una toma clandestina en la colonia Julia Marín I y en noviembre del 2025 aseguraron una pipa que descargaba miles de litros en un bar de la colonia Alfredo del Mazo, donde también fueron detenidas dos personas.

“Perforaban las tuberías como si fueran dueños de la red. En enero, en la colonia Valle de Aragón, detuvimos a una persona que fue encontrada dentro de un registro de Sapase perforando un tubo con herramientas. No era trabajador de la dependencia. Desviaban agua a negocios”, dijo.

Mencionó que la semana pasada fueron detenidas cinco personas en un autolavado de la colonia Ejército del Trabajo 2, donde detectaron una toma clandestina de la que sustraían el agua ilegalmente.

Cisneros Coss destacó que para combatir el robo, venta y transporte ilegal de agua potable implementó el año pasado el operativo Neptuno con alrededor de 300 elementos del Mando Unificado, integrado por los gobiernos federal, estatal y municipal, mediante el cual aseguraron nueve tomas clandestinas y un pozo entero.

Añadió que las colonias atendidas fueron San Pedro Xalostoc, Santa María Tulpetlac, Santa Clara Coatitla, Héroes de la Independencia, San Francisco de Asís y Olímpica Jajalpa, entre otras.

Expresó que la mayoría de los casos señalados fueron detectados por denuncias ciudadanas, por lo que el gobierno municipal continuará con operativos y cero tolerancia para acabar con el robo del líquido.

“No importa si te haces pasar por funcionario, si dices que recibiste órdenes o si escondes la toma en un negocio. En Ecatepec, el que roba agua va al Ministerio Público. El agua no es negocio de unos cuantos”, insistió.

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FGR