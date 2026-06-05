‘Nunca más la peor policía ni el peor municipio’, afirma Azucena Cisneros; inaugura academia de policía

Azucena Cisneros inaugura la remodelación de la Academia de Policía de Ecatepec con una inversión de 20 millones de pesos.

“Nunca más la peor policía y nunca más el peor municipio del país”, afirmó la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, al inaugurar la remodelación de la Academia de Policía Municipal, que será certificada para garantizar que cumpla con los estándares más altos a nivel nacional en la profesionalización de los elementos.

Ante representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), del Mando Coordinado Zona Oriente y del gobierno del Estado de México, así como de cadetes de la policía municipal, Cisneros Coss afirmó que las instalaciones de la nueva Academia buscan un relevo generacional de policías que se vinculen a las causas de la gente.

La remodelación de la Academia, ubicada en la colonia Campiña de Aragón, requirió inversión de 20 millones de pesos y cuenta con dormitorios para albergar a 100 policías (50 hombres y 50 mujeres), aulas, stand de tiro a fuego real, área de entrenamiento, sala de juicios orales, casa táctica, área de rappel, armería, comedor y cocina, entre otros servicios.

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Cisneros Coss recordó que las antiguas instalaciones estaban en condiciones deplorables y se trabajó a marchas forzadas por reconstruir este espacio con asesoría de la SSPC, el cual en agosto próximo recibirá a 380 cadetes.

“Queremos regresar la dignidad a los policías, que son los representantes del Estado en territorio y deben tener un trato ejemplar hacia la ciudadanía con empatía, carácter y honestidad”, aseguró.

🚔👮🏻 Hoy inauguramos la Academia Municipal de Policía de Ecatepec, un paso más para fortalecer una corporación profesional, cercana a la gente y comprometida con la paz.



Seguimos avanzando en la depuración de quienes no cumplen con su deber y en la formación de nuevas… pic.twitter.com/Vffl42UoNy — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) June 5, 2026

Ecatepec estrena Academia de Policía tras la baja de 600 elementos corruptos

La alcaldesa pidió a cadetes tener honestidad y vocación de servicio, pues el gobierno municipal busca el cambio radical en la policía y cero tolerancia a la impunidad y la corrupción, por lo que hasta el momento han sido dados de baja 600 elementos.

El capitán Luis Alberto Taylor González, comisario de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, dijo que “hoy no solo abrimos las puertas de las instalaciones renovadas, hoy fortalecemos uno de los pilares fundamentales para la construcción de una sociedad más segura: la formación profesional de quienes tienen la responsabilidad de proteger y servir a la comunidad”.

Con dormitorios, stand de tiro real y sala de juicios orales, Ecatepec busca la certificación nacional para su nueva e histórica Academia Policial. ı Foto: Especial.

Ecatepec formará elementos más humanos y cercanos

Agregó que contar con una Academia moderna, digna y equipada representa una inversión estratégica en el futuro de Ecatepec, pues “cada aula renovada, cada espacio de capacitación y cada mejora realizada son herramientas que permitirán preparar a policías más capacitados, más profesionales y más cercanos a la ciudadanía”.

Enfatizó que la labor policial exige conocimientos técnicos, habilidades operativas, sensibilidad humana y un profundo respeto por los derechoshumanos, razón por la que la nueva Academia tiene el objetivo de formar mujeres y hombres íntegros, comprometidos con la legalidad, la honestidad y el servicio público. “Con estas instalaciones fortalecemos esa misión y reafirmamos nuestro compromiso con la excelencia en la formación policial”, dijo.

Ether Martín Hernández Leyva, secretario técnico del Consejo Municipal de Seguridad Pública, pidió a los cadetes llevar consigo un profundo sentido de honor y ser leales a ellos mismos, a sus familias y a la población, “porque la policía no solo vigila, la policía cuida, escucha y protege. Ese es el compromiso que asumimos el día de hoy: una policía humana, cercana y comprometida a su pueblo”.

La remodelación de la Academia busca profesionalizar a los elementos y también obtener la certificación A otorgada por el SESNSP, lo que garantizará que la corporación tenga los estándares más altos de enseñanza a nivel nacional.

El evento contó con la asistencia de Katia RodríguezGonzález, representante del SESNSP, y Raúl Martínez González, del Mando Coordinado Zona Oriente, así como de representantes del gobierno mexiquense y ciudadanía en general.

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JVR