Inician en Ecatepec rescate del deportivo de la colonia Prizo I

En atención a denuncias ciudadanas sobre venta de drogas y otros hechos ilícitos en el interior del deportivo de la colonia Prizo I, autoridades de Ecatepec iniciaron la demolición de las canchas de frontón del lugar, lo que se realizó con resguardo de policías municipales y elementos de Marina debido a agresiones de un grupo de personas que se opusieron a los trabajos.

Colonos y representantes vecinales de dicha comunidad reportaron al gobierno municipal sobre conductas delictivas cometidas cotidianamente en el interior del deportivo y concretamente en la cancha de frontón, principalmente venta y consumo de drogas, asaltos y riñas.

El pasado 28 de mayo acudieron autoridades municipales de las direcciones de Gobierno y Seguridad Ciudadana, acompañadas de representantes vecinales de Prizo I, e iniciaron trabajos de demolición de las canchas de frontón.

A pesar de que autoridades de Ecatepec informaron y explicaron los trabajos que se realizan, un grupo de personas rechazó el diálogo y agredió verbalmente a policías y trabajadores, por lo que fue necesario que elementos policiacos, con respaldo de Marina, resguardarán el sitio pacíficamente, sin que se reportaran incidentes graves.

El gobierno municipal proyecta el rescate de este espacio para regresarlo a la comunidad, por lo que realiza obras para mejorarlo y que sea un lugar de sana convivencia de pobladores de esta zona de Ecatepec.

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FGR