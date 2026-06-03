Gobierno de Ecatepec impulsa la recuperación de barrancas; busca replicar caso del cerro Ehécatl.

La barranca del cerro Ehécatl está convertida en un oasis de flora y fauna de la Sierra de Guadalupe gracias al trabajo coordinado entre el gobierno municipal y la sociedad civil organizada, proyecto que se va replicar en otros espacios similares de Ecatepec, anunció la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss.

Durante un recorrido por la barranca, donde existe gran biodiversidad, la presidenta municipal, acompañada de regidores, directores e integrantes del Grupo Ecologista Guardianes del Ehecatl Sierra de Guadalupe, recordó que se ha realizado la limpieza en diversos espacios de Ecatepec; sin embargo, se debe “dar un paso para adelante” y anunció el proyecto de saneamiento y recuperación de este tipo de cauces naturales.

Subrayó que las acciones emprendidas en la barranca del Ehécatl en materia de medio ambiente por parte de la sociedad civil “son un ejemplo a seguir y queremos que se replique”, porque vale la pena convertir esos sitios en oasis de flora y fauna, además de recuperar la Sierra de Guadalupe.

TE RECOMENDAMOS: Al menos 3 alumnos detenidos Huixquilucan investiga presunta agresión policial contra alumnos del Conalep

En el lugar están en proceso de construcción tres presas de gavión, con las que se pretende contener 75 por ciento de alrededor de seis millones de litros de agua bronca que bajan en temporada de lluvias, informó Mario Ramos, voluntario del proyecto.

Atender nuestras barrancas, mantenerlas limpias y equiparlas con presas de gavión es parte de nuestro gran proyecto para prevenir a #Ecatepec contra las lluvias. Además, estamos recuperando espacios de biodiversidad que son ecosistemas para aves que viven en nuestro municipio.… pic.twitter.com/tmjK2Y6yNS — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) June 3, 2026

Diego Barrales Alcalá, coordinador del Programa de Aves Urbanas (PAU) Ecatepec, aseguró que en la barranca del Ehécatl habitan animales como cacomixtles, tlacuaches, búhos y aproximadamente 150 especies de aves, entre ellas mirlo primavera, colibrí cola pinta y colorin siete colores, por mencionar algunas.

El sitio también es ruta de la mariposa monarca, por eso se construyeron cuatro jardines polinizadores con plantas como muicle, cordón de San Francisco, colorín y tronadora, entre muchas otras, refirió Ángel Jáquez, presidente del Grupo Ecologista Guardianes del Ehécatl Sierra de Guadalupe, quien dijo que desde hace años han defendido 7.4 hectáreas de dicha barranca.

Hay que recordar que el gobierno de Ecatepec creó las Brigadas de Vigilancia Ambiental Tlaloque, que se encargan de cuidar las barrancas, lo que ha permitido que la población adopte un espacio, lo mantenga limpio y cultive plantas.

Proyecto busca el saneamiento y recuperación de cauces naturales

El proyecto busca el saneamiento y recuperación de cauces naturales que existen en Ecatepec, como los de San Andrés de la Cañada, San Carlos, Óstor (Almárcigo Norte), Las Venitas, Chapultepec, San Pedro Xalostoc, Tablas del Pozo, Mesa de Leones y La Joya.

Francisco Reyes Vázquez, director del organismo del agua de Ecatepec Sapase, anunció que además de las presas de gavión de la barranca del Ehécatl, planean construir otra en San Andrés de la Cañada.

Cisneros Coss busca, con este ambicioso proyecto, evitar que las barrancas se utilicen para descargas de aguas negras o como basureros, por lo que proyectan construir presas de gavión y crear jardines polinizadores para mitigar inundaciones y generar oasis medioambientales.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR