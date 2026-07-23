Anuncia Blumenkron Escobar detención de probable responsable de homicidios de familia en Jonacatepec

El Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que fue detenida una persona por su probable responsabilidad en los homicidios de cuatro integrantes de una familia en el municipio de Jonacatepec, en hechos registrados el pasado 17 de julio.

“Como resultado de los trabajos de colaboración de las instituciones que integran la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad en Morelos, les informo que se cumplimentó orden de aprehensión contra una persona por su probable responsabilidad en los homicidios de cuatro integrantes de una familia en el municipio de Jonacatepec, en hechos registrados el pasado 17 de julio”, precisó.

Blumenkron Escobar mencionó que el hombre detenido, que aún no alcanza la mayoría de edad legal, será puesto a disposición de la autoridad judicial competente la cual definirá su situación jurídica.

“Las indagatorias se han desarrollado de manera oportuna gracias al trabajo interinstitucional de autoridades estatales y federales, con el invaluable apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, del Centro Nacional de Investigaciones, Secretaría de Seguridad del Gobierno de Morelos, Guardia Nacional, Defensa Nacional y Marina”, afirmó el Fiscal.

La Fiscalía General del Estado de Morelos reafirmó su compromiso de garantizar justicia a mujeres, adolescentes, niñas y niños que son víctimas de algún delito.

🔴 Fernando Blumenkron Escobar, fiscal general de Justicia de Morelos, informó que fue detenida una persona por su presunta responsabilidad en los homicidios de cuatro integrantes de una familia en el municipio de Jonacatepec, en hechos registrados el pasado 17 de julio.… pic.twitter.com/y4ZbhJzL81 — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 23, 2026

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FGR