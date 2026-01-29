Caen 2 por extorsión en Jiutepec, Morelos; suman 39 capturas

“Gracias a los trabajos de inteligencia, este miércoles 28 de enero, elementos de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto detuvieron en avenida Par Vial, municipio de Jiutepec, a dos masculinos probables responsables del delito de extorsión”, precisó el Fiscal General del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar.

Los hombres fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, luego de que la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) los detuviera en flagrancia presuntamente cobrando el dinero de una extorsión a una víctima.

El Fiscal mencionó que se investiga la probable responsabilidad de estos masculinos con otros hechos delictivos en Jiutepec y municipios colindantes.

“Les informo que, de noviembre de 2025 a la fecha, han sido detenidas 39 personas relacionadas con el delito de extorsión, con lo cual se han resuelto 62 casos en diferentes municipios de la entidad”, aseveró.

Blumenkron Escobar afirmó que estas detenciones son gracias al trabajo interinstitucional que diariamente se realiza, “estos resultados son gracias a la estrecha colaboración de las autoridades estatales y federales que componen la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad. En Morelos, la extorsión se combate con inteligencia y decisión”.

Las personas son citadas en este comunicado de acuerdo a lo marcado por el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: “Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional”.

Para combatir la extorsión, denunciar es indispensable. Si usted fue víctima o tiene información para combatir este delito, acuda a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), ubicada en avenida Emiliano Zapata 803, colonia Bellavista de Cuernavaca, Morelos. Puede también llamar o enviar mensajes vía WhatsApp al número 7774538343, donde se reciben denuncias e información, incluso de carácter anónimo.

