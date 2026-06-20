Asesinan a un hombre en bar de Garibaldi; detienen a cuatro sospechosos

Un hombre fue asesinado a balazos al interior de un establecimiento ubicado en la zona de Plaza Garibaldi, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Tras una persecución y el seguimiento realizado mediante cámaras de videovigilancia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a cuatro personas presuntamente relacionadas con el ataque, a quienes les aseguraron un arma de fuego y alrededor de un kilogramo y medio de aparente marihuana.

De acuerdo con el reporte de la SSC, los hechos ocurrieron en un bar localizado junto al Museo del Tequila y el Mezcal, en la colonia Centro. Las primeras indagatorias señalan que la víctima sostuvo una discusión con varios sujetos en las inmediaciones de Plaza Garibaldi, sobre Eje Central Lázaro Cárdenas y República de Honduras.

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Según las autoridades, durante la confrontación los agresores habrían amenazado al hombre con un arma de fuego, por lo que este intentó ponerse a salvo y se refugió en un establecimiento cercano. Sin embargo, desde el exterior los atacantes realizaron varias detonaciones que lo hirieron de gravedad.

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Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al sitio, pero únicamente pudieron confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Tras el ataque, operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro Histórico realizaron el seguimiento de los presuntos responsables mediante las cámaras de videovigilancia, lo que permitió ubicar un automóvil color gris, otro vehículo azul y una motoneta que habrían sido utilizados en la huida.

Policías capitalinos interceptaron a los sospechosos y detuvieron a cuatro hombres de 24, 36, 46 y 52 años de edad. Durante una revisión preventiva, los uniformados les aseguraron un arma de fuego corta y aproximadamente un kilogramo y medio de aparente marihuana.

Los detenidos, junto con los vehículos y los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para esclarecer el homicidio ocurrido en la zona de Garibaldi.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han dado a conocer la identidad de la víctima ni el posible móvil del crimen.

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MSL