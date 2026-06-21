Inauguran Sendero de Paz de 2.5 kilómetros en Gustavo A. Madero

El alcalde Janecarlo Lozano durante la inauguración del nuevo Sendero de Paz en la colonia Gabriel Hernández.

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, inauguró el Sendero de Paz, Seguridad y Esperanza Cabo Finisterre, una obra de 2.5 kilómetros que busca mejorar la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de los habitantes de la colonia Gabriel Hernández.

La rehabilitación de este nuevo Territorio de Paz se llevó a cabo con el programa “La Calle es Nuestra” y las obras comprenden de la avenida Centenario a Cabo Buena Esperanza.

Con la instalación de 300 luminarias y nuevo asfalto, el programa "La Calle es Nuestra" transforma el entorno urbano en la GAM. ı Foto: Alcaldía GAM

Durante el acto inaugural, el alcalde estuvo acompañado por mil vecinos y destacó que esta intervención forma parte de una estrategia integral para recuperar espacios públicos y garantizar entornos más seguros para las familias maderenses, especialmente para mujeres, niñas, niños y adultos mayores.

Como parte de los trabajos realizados en el nuevo sendero, se aplicaron 18 mil metros cuadrados de asfalto, se instalaron 300 luminarias nuevas y se ejecutaron 8 kilómetros de balizamiento y señalización peatonal, acciones que permitirán mejorar las condiciones de tránsito y fortalecer la seguridad en una de las principales vialidades de la zona.

Ante vecinos de la colonia Gabriel Hernández, Janecarlo Lozano afirmó que las obras son resultado del uso responsable de los recursos públicos.

El alcalde explicó que la finalidad de los Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza es rehabilitar las avenidas principales de los centros de barrio para que las personas puedan realizar sus actividades cotidianas con mayor tranquilidad.

“Queremos que las mujeres regresen seguras a casa después del trabajo, que los estudiantes puedan caminar sin miedo al volver de la escuela y que los adultos mayores tengan espacios dignos para realizar actividades recreativas y de convivencia”, señaló.

Con la inauguración del Sendero Cabo Finisterre, la alcaldía Gustavo A. Madero alcanzó 90 kilómetros de Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza, consolidando una de las estrategias urbanas más amplias de recuperación del espacio público en la demarcación.

Este programa continuará extendiéndose a distintas colonias de la alcaldía con el objetivo de fortalecer la seguridad, mejorar la imagen urbana y promover entornos de bienestar para miles de familias.

am