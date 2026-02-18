Anuncia Brugada inversión histórica para agua y drenaje

CLARA BRUGADA junto a José Esparza y autoridades de la Segiagua, ayer, en conferencia en materia hídrica.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que este año su administración invertirá 19 mil millones de pesos para atender temas hídricos y de drenaje en la Ciudad de México, entre ellos, la reparación de fugas y la detección satelital de posibles socavones.

LA REPARTICIÓN ı Foto: GCDMX

En conferencia, la mandataria capitalina explicó que este año se llevarán a cabo 643 obras en agua, drenaje y saneamiento, mismas para las que su administración destinará siete mil millones de pesos.

“En 2026, estamos aumentando 77 por ciento, la inversión en obras. Así que cuando decimos que estamos construyendo, que estamos avanzando en la capital de la inversión y de la inversión pública, es porque estamos destinando de manera histórica, recursos a lo que más requiere la población”, mencionó la funcionaria.

EL DATO: EL GOBIERNO plantea invertir este año en la modernización de cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales y las tuberías que distribuyen estos líquidos.

De acuerdo con la autoridad, de este total de recursos, tres mil 360 millones de pesos serán para obras de drenaje; tres mil 80, para agua potable y 560 millones de pesos para saneamiento.

Brugada Molina resaltó además que este año se harán obras para atender la problemática de las inundaciones, luego de las registradas el año pasado, como la rehabilitación de infraestructura electromecánica

La morenista también anunció la construcción de 10 mil metros de colectores de drenaje en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Tlalpan, Iztacalco, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac.

Sobre el programa de Acupuntura Hídrica, que inició el año pasado, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) indicó que ya se concluyeron en diciembre los 100 puntos y ahora se llevará a cabo un nuevo programa para permitir, a través de pozos de absorción, devolver el agua pluvial al acuífero. Esto, indicó, mitiga inundaciones.

“Con esto, también estamos cambiando el modelo de gestión de agua, que es y que ha sido desde hace 100 años, un modelo extractivista, o sea que sólo nos dedicamos a sacarle agua al subsuelo, y ya no se la devolvemos.

“Ahora, con el programa o el proyecto de Acupuntura Hídrica, es estarle devolviendo agua al subsuelo. Entonces, vamos a continuar con este programa”, mencionó Brugada Molina.

Durante la conferencia, el titular de la Segiagua, José Mario Esparza Hernández, informó que la Jefa de Gobierno solicitó aplicar nuevas tecnologías para la atención de la problemática de las oquedades.

“Todos buscamos en empresas que tienen tecnología de punta satelital, para hacer un escaneo de toda la Ciudad de México o de las zonas donde ya sabemos que hay más incidencia de socavones, y eso nos ayuda a identificar zonas donde mandaremos también el complemento tecnológico, que es el radar”, explicó.

43 Por ciento más lluvia se registró en 2025 respecto al promedio histórico

El funcionario capitalino detalló que mediante un mapeo satelital se identifican las zonas con posibles socavones y, con el uso de radares se escanea el subsuelo para detectar los hoyos con una capacidad de 20 metros de profundidad.

Esparza Hernández indicó que el programa se implementará este año, ya que aún se trabaja en el tema satelital y, posteriormente, se llevará a cabo la localización por radar.

“Es una inversión estimada de 25 millones de pesos, que vamos a estarla aplicando en alrededor de 800 kilómetros de nuestra infraestructura de colectores, que es donde tenemos más incidencia de los socavones”, dijo.

Además, el funcionario capitalino destacó el uso de robots para la atención de fugas de agua, así como para cortar raíces de árboles que afectan el funcionamiento en algún tubo. Todo esto, como parte de las acciones mediante el uso de nuevas tecnologías, lo que permite ahorrar recursos y evitar trabajos que afecten a la ciudadanía.

Con todas las acciones que implementará la Segiagua este año para la atención de fugas, estimaron las autoridades, permitirá recuperar 300 litros de agua por segundo, lo que equivale a tres mil pipas de agua por día.