Cae ladrón de casa en la Álvaro Obregón

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Juan Manuel “N”, quien presuntamente está relacionado con el robo a una casa de Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, bajo la modalidad de “La Patrona”.

En sus redes sociales, el titular de la dependencia local, Pablo Vázquez Camacho, resaltó la aprehensión en contra de este sujeto, de 29 años, originario de Venezuela. Afirmó que esta acción es parte de la atención a las denuncias de la población.

“Seguimos trabajando, atendiendo las denuncias ciudadanas para detener a los generadores de violencia, combatir los delitos de alto impacto y seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz”, escribió.

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De acuerdo con la información de la SSC, agentes capitalinos detuvieron a Juan Manuel “N” mientras llevaban a cabo labores de vigilancia en el cruce de las calles Anconitanos y Piamonteses, en la colonia Primera Victoria, de la alcaldía Álvaro Obregón.

Ahí, los uniformados interceptaron al sospechoso de origen extranjero y le notificaron que existía una orden de aprehensión en su contra por el robo a casa habitación cometido el 17 de abril, el cual, presuntamente, llevó a cabo bajo la modalidad de La Patrona.

Esta modo de robo se divide en dos pasos: primero, el extorsionador engaña a personal doméstico para que crean que están trabajando con el duelo del inmueble en el que trabajan; una vez hecho esto, el segundo paso es convencerlos de entregar dinero en efectivo, artículos de valor o hasta aparatos electrónicos.

La dependencia capitalina aclaró que tras un cruce de información se corroboró que Juan Manuel “N” cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por Delitos contra la salud en el presente año.