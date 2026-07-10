Cuestionan la atención de violencia de género

Activistas feministas, ayer, durante la conferencia sobre la violencia de género.

La falta de una reglamentación clara sobre la aplicación de la Alerta por Violencia de Género vigente en Ciudad de México, ha frenado la efectividad de dicha medida, de acuerdo con organizaciones, como la Red Nacional de Alertistas.

Feministas expusieron en conferencia que autoridades locales y federales han aplicado la última reglamentación de 2013, la cual deja varios vacíos al momento de prevenir eficazmente la violencia contra las mujeres.

El dato: Al menos siete de cada 10 casos por ciberacoso que atiende el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en la Ciudad de México tienen como víctimas a mujeres.

“A casi cuatro años del cumplimiento del mandato para actualizar el reglamento de la Ley General de Acceso, seguimos sin reglas, sin reglas claras para la operación de las alertas.

“Esto ha generado discrecionalidad, retrasos, suspensión de los procesos de seguimiento y una falta, una profunda falta de certeza para las organizaciones y, sobre todo, para las víctimas”, comentó la integrante de la Red Nacional de Alertistas, Marina Reyna.

En la capital del país, la primera Alerta por Violencia de Género contempló a las 16 alcaldías locales y se decretó en noviembre de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

6 años van de la activación de la alerta en la ciudad

En contraste, entre el 1 enero de 2020 y el 31 de mayo de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México documentó, al menos, 428 casos de feminicidio.

Sobre este tema, el pasado 16 de junio, la Fiscala capitalina, Bertha María Alcalde Luján, destacó que en mayo se logró órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso, por 73 casos de homicidio y feminicidio.

Un mes antes, la funcionaria expuso en conferencia que entre el 1 de enero y el 30 de abril del presente año cumplimentaron 140 órdenes de captura por el delito de violación. Esto, indicó, se logró mediante la creación de la Agencia de Investigación específica para este ilícito.

“Tenemos datos muy reveladores, que hablan de cómo el esfuerzo que hemos hecho para poder reestructurar la Fiscalía de Delitos Sexuales y priorizar la persecución de este delito tan terrible que siguen sufriendo las mujeres en esta Ciudad de México, ya hemos logrado un aumento muy considerable en las órdenes de aprehensión por violación”, dijo.

La situación de violencia en contra de mujeres y niñas en distintos estados del país llevó a organizaciones feministas a exigir una actualización inmediata que permita a mujeres vivir en entornos libres de violencia.

“Hemos observado que existen solicitudes de alerta que permanecen sin resolverse durante años. Grupos interinstitucionales y multidisciplinarios que no sesionan, medidas que permanecen indefinidamente en proceso, evaluaciones que se retrasan y una ausencia de coordinación efectiva entre la Federación, los estados y alcaldías o municipios.

“A ellos se suma la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos destinados a las alertas”, mencionó Reyna Aguilar.