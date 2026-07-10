Aguardan skaters su parque para patinar en San Antonio Abad

“Ya hubo diálogo; ahora hacen falta resultados y, sobre todo, que transparenten tiempos y montos”, dijo Raúl Mendoza, integrante de Espacio sobre Ruedas, al fijar la exigencia de la comunidad de patinadores que mantiene mesas de trabajo con la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) para reconstruir el Barrio San Antonio Skatepark, demolido hace dos meses para dar paso al Jardín Flotante Tlallipan.

Este espacio, ubicado sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de San Antonio Abad, fue construido en 2017 por la empresa especializada en este tipo de instalaciones deportivas: California Skateparks, con la participación de Raúl Mendoza como asesor técnico.

El Dato: California Skateparks es reconocida en el mundo por construir parques de patinaje y lo ha hecho para los X-Games, el Vans Parks Series y la Street League Skateboarding.

Durante casi una década, skaters, rollers, BMX y usuarios de patines del diablo utilizaron este lugar público. Por sus estándares, los usuarios consideraban uno de los espacios de mejor calidad para deportes extremos en la capital, pues tenía rampas, escaleras y rieles.

“No vamos a aceptar menos de lo que ya teníamos. Era un skatepark de primera calidad, construido con materiales y procesos especializados, y la reconstrucción tiene que mantener ese nivel. Yo, a manera personal, estoy seguro que no se consultó con nadie la demolición”, dijo Raúl Mendoza a La Razón.

La demolición del parque, realizada la madrugada del 7 de mayo, provocó inconformidad entre la comunidad roller, BMX y skater, que al día siguiente comenzó a organizarse y creó Espacio sobre Ruedas, colectivo que hoy representa a los deportistas en las mesas de trabajo con la Sobse para dar seguimiento al proyecto de reconstrucción.

Cuatro días después, el titular de la Sobse, Raúl Basulto Luviano, informó en un video que, en el marco de los trabajos del Jardín Flotante Tlallipan, se comunicó a los jóvenes que buscaban mejorar las condiciones del parque y tuvieron reuniones con ellos, quienes recomendaron buscar a California Skateparks para el nuevo proyecto.

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“Así lo vamos a hacer (buscar a la empresa. El día de hoy (11 de mayo) vamos a contactarlos para que nos asesoren y nos desarrollen el proyecto de lo que será el nuevo skatepark aquí, bajo el Parque Elevado de San Antonio”, dijo.

Raúl Mendoza explicó que California Skateparks, que diseñó los espacios de Azcapotzalco Capital Joven CDMX y La Mexicana, ya entregó una propuesta económica a la dependencia; sin embargo, hasta ahora la comunidad desconoce el presupuesto destinado a la obra y el calendario de ejecución.

Además de la reconstrucción del lugar, Espacio sobre Ruedas plantea la incorporación de criterios de urbanismo y que se responda a las necesidades de quienes lo utilizan diariamente. Para ello, el colectivo propone que el proyecto incluya no sólo las rampas, sino también áreas de estancia, vegetación, iluminación, captación de agua pluvial, mobiliario urbano e identidad artística.

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“Queremos trabajar proyectos multidisciplinarios, donde sean considerados tanto el urbanismo como los patinadores, los rollers y los BMX. Creo que eso es lo más interesante de este proyecto”, afirmó Raúl Mendoza.

El integrante del colectivo consideró que la reconstrucción representa una oportunidad para replantear el espacio público y convertirlo en un punto de convivencia para distintas disciplinas y para los vecinos de la zona.

“Queremos un poquito más de lo que teníamos. Si el parque ya fue demolido aprovechemos la oportunidad para construir un espacio que responda a las necesidades reales de la comunidad.

“Este proyecto puede ser un parteaguas para que los siguientes proyectos de espacios públicos sí sean consultados con la comunidad desde el principio”, sostuvo Raúl Mendoza.

Este diario solicitó una postura a la Sobse sobre el estado de las negociaciones, el presupuesto y el calendario para la reconstrucción del Barrio San Antonio Skatepark, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

PIDEN OBRAS. Para Raúl Mendoza, la etapa de diálogo debe traducirse ahora en resultados concretos, pues consideró que, una vez concluida la atención gubernamental al Mundial de Futbol ya no existen motivos para retrasar la definición del proyecto.

“Ya acabó el Mundial. En dos semanas tenemos que estar listos. Son negociaciones que son muy rápidas. Lo que necesitamos es tener ya una certeza de cuándo se va a empezar a construir”, sostuvo.

Explicó que una vez que la Sobse formalice la contratación de California Skateparks, la empresa podrá presentar el anteproyecto del nuevo parque en cuestión de días, documento que, insistió, también deberá ser compartido con la comunidad.

Andrés Rangel, integrante del colectivo Hijos de la Patineta, explicó que las negociaciones se mantienen entre la Sobse, California Skateparks y los representantes de Espacio sobre Ruedas.

“Lo que sabemos es que no hay una fecha, porque todavía no existe un presupuesto etiquetado para este año. Lo que sí nos han dicho es que sí habrá recursos, lo que no sabemos es de dónde saldrán”, comentó el experto.

El activista añadió que uno de los principales objetivos del colectivo es evitar que vuelva a repetirse la incertidumbre que vivieron antes de la demolición del parque en San Antonio Abad.