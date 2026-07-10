Marchas y bloqueos en CDMX HOY 10 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una protesta en CDMX del colectivo Amnistía Internacional. ı Foto: Cuartoscuro

Este viernes 10 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 10 de julio se esperan siete concentraciones.

Concentraciones

COLECTIVO “FURIA NB” : Se concentrarán en la estación “Balderas” del STC Metro a las 08:00 hrs para posteriormente trasladarse a los Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México (Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) a las 08:45 hrs. Protestarán en inconformidad por el archivo temporal de una carpeta de investigación de una víctima de la comunidad LGBTTTIQ+. (Aforo aproximado: 40 personas).

COLECTIVA “MERCADITAS AUTÓNOMAS MOMOXCAS” : Realizarán una “Mercadita Feminista” en la Explanada de la Alcaldía Milpa Alta (Av. México Norte y Av. Jalisco Oriente, Col. Villa Milpa Alta, Alc. Milpa Alta) a las 09:00 hrs. Protestan contra la violencia económica hacia las mujeres. (No se descarta que se sumen otras colectivas feministas de la demarcación).

COLECTIVA “LAS TONATZIN” : Se manifestarán en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia “Xochicalco” (Xochicalco No. 1000, Col. Sta. Cruz Atoyac, Alc. Benito Juárez) a las 09:30 hrs. Exigen el resguardo de un menor víctima de maltrato infantil. (No se descarta la afectación de vialidades como medida de protesta).

COLECTIVO DUB LATINOAMERICANA : Llevarán a cabo el evento “The Return of the Seshans” en el Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 hrs. Demandan un trato digno, autocultivo y posesión libre de cannabis, así como un Centro de Cultura Cannábica. (Contarán con el apoyo del Colectivo “Plataforma 4:20” y un aforo de 60 personas).

VECINOS DE LA UNIDAD PEDREGAL CARRASCO : Se reunirán en la Unidad Habitacional Villas del Pedregal (Periférico Sur No. 3915, Col. Pedregal de Carrasco, Alc. Coyoacán) a las 19:00 hrs. Exigen seguridad, luminarias, senderos seguros y patrullaje las 24 horas. (Aforo aproximado: 15 personas).

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL : Se presentarán durante el día en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez). Establecerán mesas de recolección de firmas en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas. (Aforo aproximado: 30 personas).

LIBERUM A.C.: Realizarán un volanteo informativo durante el día en el Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez y Eje Central “Lázaro Cárdenas”, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc). Buscan generar conciencia sobre la situación de los animales de consumo y el cuidado del medio ambiente. (Aforo aproximado: 5 personas).

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