Claudia Sheinbaum y Janecarlo Lozano arrancan el desarme voluntario en la Gustavo A. Madero

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el inicio de las jornadas de canje civil en una de las zonas de mayor densidad de la capital del país.

Por segundo año consecutivo, la alcaldía Gustavo A. Madero fue elegida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para dar inicio al programa nacional “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, estrategia que promueve el canje voluntario y anónimo de armas de fuego y cartuchos útiles a cambio de una compensación económica.

Desde el atrio de la Basílica de Guadalupe, la mandataria federal destacó que el programa se realiza en el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego y subrayó que, en sus primeros dos años de operación, ha permitido retirar de las calles 11 mil 679 armas de fuego, contribuyendo a disminuir los riesgos de violencia en los hogares y comunidades.

“La mayor parte de las armas vienen del país del norte, de los Estados Unidos, y cruzan ilegalmente nuestra frontera para sembrar violencia y arrebatar vidas en México. Por eso seguiremos insistiendo con firmeza y con respeto en la necesidad de detener el tráfico ilegal de armas”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Al acto asistieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano; representantes de la Basílica de Guadalupe; así como el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

El módulo instalado en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe recibirá artefactos explosivos de manera confidencial y sin investigaciones. ı Foto: Especial.

Buscan intercambiar juguetes bélicos por juguetes didácticos

La titular de la Secretaría de Gobernación explicó que, además del canje de armamento, en cada módulo también se instalarán espacios para intercambiar juguetes bélicos por juguetes didácticos, con el objetivo de fomentar entre niñas y niños una cultura de paz y alejar la normalización de la violencia desde la infancia.

“Estaremos en atrios, patios e instalaciones de las iglesias que quieran sumarse a estas jornadas de pacificación. Ya tocamos algunas puertas y recibimos una buena respuesta”, dijo Rosa Icela Rodríguez.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó los resultados alcanzados por la estrategia de seguridad impulsada por Claudia Sheinbaum durante su gestión al frente de la Ciudad de México, la cual privilegia la prevención, la atención a las causas y la construcción de paz.

En su intervención, el alcalde Janecarlo Lozano respaldó la estrategia del Gobierno de México y aseguró que la administración de Gustavo A. Madero contribuirá activamente a difundir el programa en toda la demarcación.

“La alcaldía Gustavo A. Madero dará a conocer este programa de desarme voluntario en todas las plazas públicas, escuelas e iglesias, hoy asumimos el compromiso de sumarnos a la edificación de la tranquilidad en toda nuestra demarcación”, dijo Janecarlo Lozano, alcalde en Gustavo A. Madero.

Como parte del arranque del programa, elementos del Ejército Mexicano destruyeron con esmeriles diversas piezas entregadas voluntariamente por habitantes de la alcaldía, en un acto simbólico para refrendar el compromiso con la pacificación del país.

Horario del canje de armas

El módulo instalado en el atrio de la Basílica de Guadalupe permanecerá abierto hasta el 19 de julio, con un horario de atención de 10:00 a 15:00 horas, donde la ciudadanía podrá entregar dispositivos de fuego y municiones de manera voluntaria, confidencial y sin consecuencias legales.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR