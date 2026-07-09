Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 9 de julio: ¿Qué calles están cerradas?

Este jueves 9 de julio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Aspectos de bloqueo registrado en vialidades del sur de la Ciudad de México ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del jueves 9 de julio

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 9 de julio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas. A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

La comuna 4:20: Estación Chilpancingo del Sistema de Trasporte Colectivo Metro Av. Baja California y Av. Insurgentes Sur, Col. Hipódromo, Alc. Cuauhtémoc con destino : Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios Oklahoma No. 14, Col. Nápoles, Alc. Benito Juárez, desde las 11:00

Ciudadanos de Ecatepec de Morelos: Suprema Corte de Justicia de la Nación José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00

Observatorio ciudadano nacional del feminicidio: Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” Serapio Rendón No. 57B, Col. San Rafael, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

Movimiento de regeneración sindical: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez, durante el día

Asamblea por el común y contra la guerra: Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez, desde las 17:30

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 9 de julio, en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT