Lluvias inundan la Cámara de Diputados; solicitan desazolve de drenaje

La intensa lluvia registrada la tarde-noche de este miércoles provocó una inundación en el basamento del Palacio Legislativo de San Lázaro, informó la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el reporte oficial, la acumulación de agua se vio agravada por el desnivel existente entre el recinto legislativo y la red principal de drenaje ubicada en las vialidades aledañas, entre ellas Emiliano Zapata, Congreso de la Unión y Eduardo Molina.

La Cámara explicó que esta condición impidió el adecuado desfogue del agua pluvial, lo que ocasionó que el líquido se regresara por las rampas de acceso y emergiera a través de las coladeras ubicadas en el basamento del inmueble.

Ante la contingencia, personal del recinto notificó a la Alcaldía Venustiano Carranza para solicitar el desazolve de la red principal de drenaje, con el objetivo de restablecer su capacidad de desagüe y evitar nuevas afectaciones.

⛈️🚨 La fuerte lluvia inundó oficinas, elevadores y el estacionamiento subterráneo de la @Mx_Diputados. Personal del recinto realizó labores de emergencia con bombas de agua para retirar el líquido y liberar accesos afectados. pic.twitter.com/oWmHGtQiqM — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) July 9, 2026

Tras el incidente, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, informó que instruyó a la Dirección de Protección Civil de la Cámara de Diputados a realizar una revisión de las instalaciones para evaluar posibles daños ocasionados por las precipitaciones.

A través de sus redes sociales, el legislador también hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones ante las lluvias que afectan distintos puntos de la Ciudad de México.

“Ante las intensas lluvias que se registran en distintos puntos de la ciudad, instruí a la Dirección de Protección Civil de la Cámara de Diputados a realizar una revisión de las instalaciones para evaluar posibles daños”, escribió.

Asimismo, señaló que, debido a la intensidad atípica de las precipitaciones, es importante que la población permanezca atenta a la información emitida por las autoridades y tome las precauciones necesarias durante sus traslados nocturnos para proteger su integridad.

Ante las intensas lluvias que se registran en distintos puntos de la ciudad, instruí a la Dirección de Protección Civil de la Cámara de @Mx_Diputados a realizar una revisión de las instalaciones para evaluar posibles daños.



Dada la intensidad atípica de las lluvias de esta… — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 9, 2026

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MSL