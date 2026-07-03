El Poder del Norte en Gustavo A. Madero: México vs Inglaterra con concierto gratis

Los espectáculos musicales masivos de El Poder del Norte servirán para amenizar el ambiente antes y después del silbatazo final en la GAM.

La alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) se prepara para una fiesta inolvidable este domingo 5 de julio. Más de 30 mil aficionados disfrutarán de la transmisión gratuita del partido México vs. Inglaterra y un concierto en vivo de El Poder del Norte en el Estadio GAM, un espacio familiar y seguro.

El evento se realizará en la explanada de la demarcación, consolidándose como un punto clave para seguir a la Selección Nacional.

Desde las calles Vicente Villada y 5 de Febrero, en la colonia La Villa, los asistentes cantarán éxitos como “A Ella” y “Ni que valieras tanto” antes y después del quinto compromiso de México en la justa mundialista.

Janecarlo Lozano, alcalde de Gustavo A. Madero, invitó a los habitantes de la demarcación y municipios conurbados. “Queremos que las familias disfruten del partido de nuestra Selección en un espacio cómodo, seguro y con un gran ambiente", afirmó Lozano. “Además de apoyar a México, tendrán un espectáculo musical de primer nivel completamente gratuito. Los esperamos para seguir haciendo historia juntos en el Estadio GAM“.

Los seguidores de la Selección Mexicana podrán ingresar de forma gratuita para apoyar al combinado nacional en su quinto partido del Mundial. ı Foto: Especial.

Esta iniciativa cobra especial relevancia ante la alta expectativa que ha generado el encuentro. El Gobierno capitalino, a través de la Jefa de Gobierno Clara Brugada, anunció la ampliación de pantallas públicas en la Ciudad de México, pasando de 16 a 60 puntos de transmisión.

Sin embargo, el acceso a eventos masivos como el del Ángel de la Independencia tendrá cupo limitado, y los aficionados podrían ser canalizados a otros puntos de Paseo de la Reforma una vez alcanzado el aforo máximo.

Frente a este panorama, el Estadio GAM se posiciona como una de las mejores alternativas para vivir la emoción del Mundial. Ofrece la combinación perfecta: la emisión en pantalla gigante del partido crucial de la Selección Mexicana y un recital gratuito de una de las agrupaciones más queridas del género norteño. La alcaldía GAM reitera su compromiso de brindar espacios de convivencia, esperando que este domingo sea una jornada de alegría y apoyo incondicional en su camino hacia la victoria.

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JVR