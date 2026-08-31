Otra vez llega el ambulantaje a la Alameda Central

Comerciantes pusieron sus carritos de alimentos cerca de la fuente de Venus, este fin de semana.

Luego de que por varios días los capitalinos y visitantes caminaron de manera libre por los pasillos de la Alameda Central, este fin de semana ya se colocaron algunos comerciantes en estas zonas del sitio histórico.

En un recorrido, La Razón observó que en los pasillos que dan al Palacio de Bellas Artes nuevamente había vendedores de alimentos. En uno había al menos seis carritos con sombrillas verdes en los que los comerciantes ofrecían distintos productos, como brochetas.

Otro ejemplo es que, en la fuente de Venus, alrededor había varios ambulantes, quienes se extendían a pasillos que conectan con otras fuentes, lo que resta espacio a los peatones, por los carritos, así como por las bolsas de basura.

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El Dato: Vendedoras feministas dijeron a La Razón que no son aceptadas por los ambulantes, entre otros motivos, porque ellas no pagan extorsiones a grupos criminales.

Si bien, al momento, no son un gran número de vendedores, como los había en meses previos, ya ocuparon espacios que la administración local había liberado y que capitalinos respaldaron.

Los intentos para la recuperación de este espacio tienen desde el inicio de este Gobierno a finales de 2024; no obstante, a pesar de llegar a acuerdos con los líderes de colectivos de comerciantes, éstos, a decir de las autoridades, incumplieron y se expandieron de manera desproporcionada.

400 ambulantes llegaron a estar en la Alameda Central

“Hicimos un operativo el fin de semana, para reordenar una vez más la Alameda, porque habíamos llegado a acuerdos con los distintos grupos que venden ahí y empezaron a desbordarse, a romper con los acuerdos”, dijo el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, en conferencia el pasado 17 de agosto.

El funcionario capitalino mencionó que ha habido avances con vendedores para su reinstalación, aunque hay otros que quieren más espacios y mantienen protestas. De acuerdo con la autoridad, en el sitio se permitirán sólo 70 ambulantes.

Este fin de semana, feministas ya estaban también en uno de los pasillos que dan al Teatro José Martí. En este sitio ofrecen stickers, pósteres, y algunas artesanías que colocan sobre el piso, por lo que los paseantes deben evadirlas.