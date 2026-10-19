Brugada busca transformar la justicia cívica en CDMX: menos multas y más mediación

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó los detalles de la iniciativa para reformar diversos apartados de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, con la que busca privilegiar el diálogo y la resolución de conflictos antes de recurrir a sanciones o a la vía penal.

En la presentación estuvieron la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján; la consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas Fuentes; el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, y el secretario de Gobierno (Secgob), César Cravioto Romero.

“Se trata de proponer un conjunto de transformaciones. Duramos más de un año en el Gabinete de Construcción de Paz analizándola, porque se trata de cambiar, de mejorar el modelo de justicia cívica y que no espere a que los conflictos lleguen al juzgado y que se conviertan en violencia, sino que se intervenga a tiempo. Lo vemos como un constructor de paz”, señaló la jefa de Gobierno durante su conferencia.

Brugada Molina también anunció que en 2027 comenzará una estrategia de construcción de paz en las comunidades más problemáticas de la capital, basada no en las multas, sino en el diálogo y la reparación, con el objetivo de evitar que las conductas infractoras se repitan.

“Queremos que cada caso que llegue al juzgado cívico se atienda no sólo multando, sino que una persona pueda transformarse de fondo después de cometer una infracción”, añadió.

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“Menos sanciones, más acuerdos”



Así, la jefa de @GobCDMX @ClaraBrugadaM presenta los 10 puntos de su reforma a la Ley de Cultura Cívica que envió al @Congreso_CdMex pic.twitter.com/LR6AgBKqzu — Carlos Guzmán Martín (@asiesguzmanm) October 19, 2026

Esta iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica busca también que las fiscalías usen sus recursos en los casos que requieren de manera más inmediata si atención y dejar la mediación a los juicios orales y audiencias públicas.

Por su parte, la fiscala general explicó que la iniciativa busca convertir las audiencias cívicas en espacios donde las personas puedan recurrir a las autoridades capitalinas para escuchar a las partes involucradas, atender los conflictos y determinar las sanciones correspondientes.

“La idea es que por parte de estas audiencias se dé una solución mucho más imparcial y mucho más efectiva ante las infracciones administrativas”, expresó Alcalde Luján.

El secretario capitalino de Seguridad, Pablo Vázquez Camacho, calificó la reforma como “la estrategia de seguridad más importante de los últimos años” y sostuvo que transformará la justicia cívica mediante el fortalecimiento de los mecanismos de mediación y una mayor certeza en su aplicación.

“Gran parte de las conductas que impactan a las comunidades no tienen que ver con el ámbito penal y deben solucionarse con esta perspectiva, directamente en las comunidades”, afirmó el titular de la SSC

Como parte de los cambios, las y los policías deberán argumentar ante el juez cívico los motivos por los que presentan a las personas involucradas en un conflicto, tanto a las víctimas como a quienes sean señalados como responsables. La medida busca dar un carácter pedagógico a la actuación policial y justificar las presentaciones ante la autoridad cívica.

Vázquez Camacho añadió que la reforma contribuirá a mejorar la percepción de seguridad de la población y se complementará con las acciones de vigilancia de la SSC para detectar conductas que afectan la convivencia en el espacio público, como el consumo de sustancias en la calle, el vandalismo y otras infracciones cívicas.

El funcionario también anunció que la dependencia buscará mejorar sus tiempos de respuesta y la presentación ante las autoridades de las personas que cometan las faltas contempladas en la iniciativa.

Entre las conductas a las que se dará atención mencionó las riñas, las provocaciones, la intimidación, los servicios no solicitados acompañados de coacción, la actividad de los franeleros, el maltrato animal, los daños y las pintas, así como el depósito de desechos en la vía pública.

El secretario sostuvo que atender estas conductas desde la justicia cívica permitirá intervenir antes de que los conflictos escalen, aunque algunas de ellas pueden llegar a constituir delitos dependiendo de las circunstancias.

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MSL