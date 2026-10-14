Clara Brugada anuncia entrega de 100 mil toneladas de asfalto a las 16 alcaldías de CDMX

Clara Brugada anunció un programa de repavimentación para la CDMX.

Durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que entregará 100 mil toneladas de asfalto a las 16 alcaldías para reparar baches en calles secundarias de la Ciudad de México.

“Anuncio un importante programa de bacheo para la ciudad: entregaremos gratuitamente a las alcaldías 100 mil toneladas de asfalto para que se bacheen las calles secundarias”, declaró ante el Congreso de la Ciudad de México.

Brugada Molina explicó que su administración entregará mil toneladas de asfalto por cada mil que las alcaldías utilicen en trabajos de bacheo, “comprobadas y verificadas” a través de un “sistema georreferenciado”.

TE RECOMENDAMOS: Segundo Informe de Clara Brugada Sumará 100 policías para investigar desapariciones en CDMX

“Con una fórmula justa para apoyar a las alcaldías con menos recursos, a todos, pero con una fórmula justa. Sí, a todos”, sostuvo.

Asimismo, destacó que el gobierno de la Ciudad de México ha repavimentando 450 kilómetros de vialidades en dos años, equivalentes a 3.5 millones de metros cuadrados.

“Los baches son una gran molestia, por eso implementamos una solución estructural de fondo y de raíz. Estamos repavimentando, no bacheando, sino reencarpetando”, aseveró.

PAN propone fondo para reencarpetar vialidades

Lo anterior, en respuesta al diputado Andrés Atayde Rubiolo, coordinador de la bancada del PAN, quien sugirió considerar un fondo de 107 mil millones de pesos para reencarpetar la red vial primaria y secundaria de la capital con recursos contemplados en el presupuesto para 2027.

El panista estimó que, con un costo promedio de 10 millones de pesos por kilómetro lineal, se necesitarían al menos 107 mil millones de pesos para atender los mil 116 kilómetros de vialidades primarias y los 9 mil 557 kilómetros de secundarias que, expuso , existen en la capital.

Atayde Rubiolo propuso distribuir esa inversión en un plan multianual de 10 años, lo que representaría menos de 11 mil millones de pesos anuales, y planteó financiarlo con ingresos excedentes, sin recurrir a deuda ni comprometer la política social del gobierno.

“Un fondo para reencarpetar toda la red vial primaria y secundaria de la Ciudad”, sugirió el panista, quien sostuvo que la propuesta es urgente.

También puedes leer

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr