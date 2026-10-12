Mario Delgado llama a cambiar celulares por libros en escuelas desde Nezahualcóyotl, Edomex.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, exhortó a estudiantes a retomar el hábito de la lectura frente al uso de dispositivos móviles. El llamado ocurrió durante una lectura colectiva realizada en la Escuela Secundaria No. 58 “Valentín Gómez Farías”, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

La actividad se enmarcó en el Maratón por la Lectura y las Artes, celebrado con motivo del Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos y de la estrategia EABC de las Emociones.

Durante el encuentro, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) propició un diálogo con las y los alumnos para dar cumplimiento a la orientación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encaminada a fortalecer la comprensión lectora.

Delgado Carrillo invitó a la comunidad escolar a apagar las pantallas y abrir libros para construir un criterio propio a través del pensamiento y el diálogo, al tiempo que definió la lectura como una forma de resistencia.

En la ceremonia participaron la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, y la directora general de Materiales Educativos de la SEP, la escritora Nadia López García.

Asimismo, asistieron el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, y el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo. Ambos funcionarios locales coincidieron en la necesidad de sustituir el uso excesivo de celulares por tiempo dedicado a los libros tanto en las aulas como en las viviendas.

Como parte del programa, la alumna de tercer grado Susan Scarlett Bolaños Serra dio lectura a un poema de Nadia López García enfocado en la vida dentro de un hogar indígena. Posteriormente, Delgado Carrillo relató a los estudiantes, docentes y padres de familia la historia de Yanga, hombre de origen africano traído a Zongolica, Veracruz, en el siglo XVI por colonizadores españoles.

El funcionario narró cómo Yanga escapó hacia 1570 y logró en 1609 el reconocimiento de San Lorenzo de los Negros como pueblo libre.

El titular de la SEP destacó que el maratón reúne obras y crónicas que preservan la memoria de los pueblos originarios. A partir de la narración histórica, las y los alumnos dialogaron sobre la paz, el fin de la esclavitud y el vínculo con los ancestros.

Antes de concluir la jornada, Delgado Carrillo dirigió la lectura del poema en náhuatl Kuakualtsin, escrito por Reynaldo Rivera Guerrero, y recommended la lectura continua para propiciar el bienestar emocional del alumnado. Asimismo, el secretario anunció la próxima publicación de la convocatoria para el Concurso Nacional Escolar de Calaveritas y agradeció a las subdirectoras del plantel, Alma Liliana Ramírez Gómez y Dora Luz Martínez López, las facilidades otorgadas para la realización del evento.

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JVR