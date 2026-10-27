Coordinación entre Federación y Guanajuato frustra robo de carga en Celaya

Debido a la coordinación entre fuerzas federales y del estado de Guanajuato, se frustró un robo a transporte de carga en Celaya, donde sujetos armados atacaron al personal de seguridad.

Uno de los agresores murió durante el enfrentamiento, mientras que otro resultó herido y logró escapar, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch en su cuenta de redes sociales.

El operativo ocurrió sobre la carretera Salvatierra-Celaya, a la altura de la comunidad de Ojo Seco, cuando los elementos realizaban recorridos de vigilancia y detectaron a varias personas que trasladaban mercancía de un camión. Ante la posible comisión de un delito, los uniformados se aproximaron para verificar la situación.

Durante la intervención, sujetos que viajaban en una camioneta abrieron fuego contra los agentes, quienes repelieron el ataque. El intercambio de disparos dejó un hombre muerto en el lugar, mientras que otro de los involucrados consiguió huir pese a las lesiones que sufrió.

Las autoridades aseguraron tres teléfonos celulares, un inhibidor de señal y el vehículo de carga. Los agentes pusieron estos bienes a disposición del Ministerio Público para continuar las investigaciones sobre los hechos.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). También intervinieron la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato.

García Harfuch sostuvo que el operativo responde a la estrategia que impulsa el Gobierno federal, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, para combatir a las organizaciones criminales que operan en las carreteras y se dedican al robo de transporte de carga.

“Nuestro objetivo no es solamente impedir robos, sino desarticular las estructuras delictivas que los hacen posibles y garantizar carreteras más seguras para todas y todos”, expresó el funcionario a través de sus redes sociales.

También señaló que la SSPC reforzará las tareas de inteligencia e investigación junto con la Guardia Nacional y las autoridades estatales, con el propósito de identificar a los integrantes de estas organizaciones y combatir sus operaciones delictivas.

García Harfuch también reconoció la actuación de los elementos federales que enfrentaron el ataque y agradeció a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, el apoyo que brindó al personal de seguridad, así como la coordinación entre las instituciones para proteger a transportistas y usuarios de las carreteras.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, mantenemos una estrategia firme contra las organizaciones criminales que afectan la seguridad de las carreteras del país. Hoy, en Celaya, Guanajuato, compañeros de la @SSPCMexico fueron agredidos con armas de fuego mientras… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 27, 2026

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