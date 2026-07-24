EU anuncia que reanudará las importaciones de ganado mexicano en agosto.

Luego de 20 meses de un cierre comercial que, se estima, representó pérdidas por encima de los 38 mil millones de pesos al sector ganadero mexicano, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) notificó este viernes a México la decisión del gobierno de Donald Trump de reanudar la importación de ganado mexicano, que se detuvo desde noviembre de 2024 a causa de la plaga de gusano barrenador que llegó al territorio nacional.

Por medio de sus cuentas oficiales, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió que recibió una carta de la titular del USDA, Brooke Rollins, en la que le notificó sobre la reapertura de las fronteras de la unión americana al ganado nacional.

“Me da mucho gusto informar al pueblo de México y especialmente a las y los ganaderos de nuestro país, que hoy recibí una carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que me informa la decisión de su gobierno de reanudar la exportación de ganado mexicano”, dijo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió que recibió una carta de la titular del USDA, Brooke Rollins. ı Foto: Cuartoscuro

Sheinbaum ordena acelerar procesos para la exportación de ganado mexicano

Dado este nuevo escenario, la mandataria federal ordenó que se aceleraran los procesos que resulten necesarios para que el ganado pueda movilizarse lo antes posible.

Estimó que la reanudación estará lista a finales del próximo mes, a través del paso habilitado en Agua Prieta, Sonora, y posteriormente se activarán otros dos pasos en Chihuahua.

Me da mucho gusto informar al pueblo de México y especialmente a las y los ganaderos de nuestro país, que hoy recibí una carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que me informa la decisión de su gobierno de reanudar la exportación de ganado… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 25, 2026

Presidenta reconoce trabajo en control del gusano barrenador

Bajo este escenario, Claudia Sheinbaum Pardo expresó un reconocimiento a las y los productores por el trabajo con el que han colaborado junto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para hacer frente a la plaga de gusano barrenador.

“Es una gran noticia para las y los ganaderos mexicanos. Reconozco el esfuerzo que han hecho durante muchos meses para contener la plaga del gusano barrenador, colaborando con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y SENASICA. Agradezco a Julio Berdegué (exsecretario de Agricultura) y Columba López (actual titular de la dependencia) su gran esfuerzo”, dijo.

Asimismo, comentó que este avance habla de que la cooperación en términos de respeto entre ambos países sí da resultados para la población.

“Este es un nuevo ejemplo de que el diálogo, la cooperación y la colaboración con respeto mutuo entre México y Estados Unidos, rinden grandes resultados en beneficio de nuestros pueblos”, dijo.

“Reconozco el esfuerzo que han hecho durante muchos meses para contener la plaga del gusano barrenador”, indicó Claudia Sheinbaum, Presidenta de México. ı Foto: Especial

Sheinbaum destaca relación con la titular del USDA, Brooke Rollins

Al final de su mensaje, la mandataria también manifestó un agradecimiento a la secretaria Rollins.

“Finalmente, quiero reconocer y agradecer a la secretaria Rollins, con quien hemos construido una relación respetuosa y muy positiva”, dijo.

El cierre comercial al ganado mexicano por parte de Estados Unidos fue decretado con inmediatez a la llegada de la plaga de gusano barrenador, cuyo primer caso fue notificado el 21 de noviembre de 2024 en Catazajá, Chiapas y desde entonces comenzó a extenderse en todo el país, al alojarse en heridas del ganado y otras especies animales, incluso el ser humano.

¿Cuántos casos de gusano barrenador hay en México?

Hasta el corte del 23 de julio de este año, México ya acumulaba 34 mil 742 casos en 29 de las 32 entidades federativas, siendo Baja California, Baja California Sur y Sonora las únicas libres hasta ahora.

De acuerdo con el Consejo Consultor de Mercados Agrícolas, las pérdidas acumuladas para el sector ganadero mexicano a causa de este cierre se estimaron en dos mil 205 millones de dólares, es decir, alrededor de 38 mil 588 millones de pesos, hasta junio de este año.

México ya acumulaba 34 mil 742 casos de gusano barrenador del ganado en 29 de las 32 entidades federativas. ı Foto: Cuartoscuro

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JVR