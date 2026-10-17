Descarta IP retroceso en trato bilateral

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Alejandro Malagón Barragán

En Cancún, Quintana Roo.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Alejandro Malagón Barragán, señaló que las conversaciones entre México y Estados Unidos para reducir los aranceles bajo la Sección 232, que impactan al acero, aluminio y al sector automotriz, avanzan aunque a un ritmo más lento de lo previsto, y descartó que se haya tenido retrocesos como lo dio a conocer The Wall Street Journal (WSJ).

“Lo que dijo (Howard) Lutnick es que van retrasados en lo que se está haciendo, no le dio para atrás. Le dio para atrás a Canadá y eso fue hace una semana. Aquí lo que dijo: ‘vamos más lento’, pero vamos mejor que cualquier país”, indicó tras participar en la clausura del 30.º Congreso Anual de Agentes Navieros.

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El representante de los industriales rei-teró que sólo hay un retraso en los tiempos estimados, pero hay posibilidades de que después de las elecciones intermedias de Estados Unidos se reanude la conversación y se continúe con el tema.

“Ya vieron que reglas de origen pasó para el 2027, entonces ahorita son tres temas puntuales, Sección 232, hacer acero, aluminio y automotriz, nada más. A ver qué se puede alinear para que el año que viene ya no más se trabaje sobre la alineación que se lleva”, indicó Malagón Barragán.

Insistió en que la Confederación se encuentra trabajando para llegar a un acuerdo con la administración estadounidense y llegar a un acuerdo sobre la sección 232, “nuestro ideal sería la 232 a cero, pero vamos a ir trabajando para reducir los 232”.