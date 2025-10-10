El VIDEO del brutal ataque de un fan a Billie Eilish en pleno concierto

El brutal ataque de un fan a Billie Eilish en pleno concierto.

Billie Eilish protagonizó un momento terrible durante su concierto en Miami, cuando un supuesto fanático de la artista la agredió físicamente mientras ella se encontraba saludando a sus seguidores frente a la barricada antes del escenario.

Billie Eilish sufre tremendo ataque

Fue en su presentación del jueves 9 de octubre en el Kaseya Center, como parte de la segunda etapa de su gira Hit Me Hard and Soft: The Tour, que Billie Eilish pasó un momento poco agradable que ha desatado un debate sobre la obsesión peligrosa de los fans a los artistas.

A través de redes sociales, se han difundido videos de varias perspectivas en los que podemos ver a la artista de 23 años de edad mientras se encuentra caminando por los pasillos frente a la barricada. Ella chocaba las manos con los presentes, en uno de los momentos más especiales para los fans.

Es a los pocos segundos que alguien la sujeta con fuerza y la tironea contra el vallado metálico, como si la intención fuera que entrara al especio con sus decenas de seguidores.

Podemos ver la forma en la que Billie cae con fuerza contra la barrea, ante lo que comenzaron los gritos y quienes seguían grabando, consternados por lo ocurrido.

Rápidamente, uno de los miembros de seguridad de la famosa trató de empujar al agresor y así pudo zafarse la cantante, quien se levantó y caminó con una expresión molesta, ya alejada de sus seguidores.

En otro video, apreciamos que una chica con una bandana roja en la cabeza se acercó al agresor dejando ver su molestia, hasta que llegó la seguridad del evento para detener al sujeto,

Si bien la policía de Miami indicó que el individuo fue retirado del lugar, según NBC News, “no hay cargos criminales pendientes”.

Lamentablemente, la agresión en Miami no es la primera vez en donde la famosa sufre una situación peligrosa con el público. Ya en diciembre de 2024, la famosa fue golpeada por una pulsera lanzada desde la audiencia.

“Es absolutamente exasperante cuando estás allí arriba. Tengo sentimientos encontrados al respecto porque sé que lo hacen por amor, y solo intentan darte algo. Estás en una posición vulnerable, pero me han estado lanzando cosas durante años”, lamentó Billie Eilish en el pasado.