¿Qué es la FEMDO, donde se resguardado el cuerpo de El Mencho?

FEMDO, organismo al que llevaron los restos de El Mencho

El Mencho, quien fuera fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido este domingo 22 de febrero 2026, en un operativo realizado por las fuerzas federales de seguridad.

Después de que se dio a conocer que el líder criminal murió abatido en un enfrentamiento que tuvieron los militares con integrantes de CJNG.

El cuerpo de El Mencho fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México, en donde sus restos fueron llevados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada conocida como FEMDO.

¿Qué es la FEMDO?

La FEMDO, institución a donde llegaron los restos de El Mencho, es la fiscalía encargada de la investigación y persecución de los delitos de la delincuencia organizada.

Este organismo, supervisa la operación y actuación de las Unidades Administrativas de:

Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra la Salud

Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas

Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda y Fiscales

Fiscalía Especial en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, y Contra la Biodiversidad

Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en materia de Secuestro

Unidad de Control de Procesos en Delincuencia Organizada

Entre otras más.

Así llegaron los restos de El Mencho a la FEMDO ı Foto: Andrea Murcia Monsivais @Cuartoscuro

La FEMDO ha existido en sexenios anteriores. En el gobierno de Peña Nieto se llamaba SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) y en el sexenio de Felipe Calderón se llamaba SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada).

En este organismo se encargarán de hacer las diligencias necesarias para la identificación del cuerpo del líder criminal, uno de los más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos.

Se espera que en las próximas horas las autoridades den más información sobre la entrega de los restos del ex capo tras haber ingreso en un fuerte operativo a la FEMDO.