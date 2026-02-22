¿Dónde se encuentra el cuerpo de El Mencho y qué harán con él?

Esto se sabe del cuerpo de El Mencho

Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido y las autoridades federales mencionaron que se iba a hacer el reconocimiento del cuerpo.

Los elementos de las fuerzas federales hicieron un operativo en Jalisco, en donde integrantes del grupo criminal CJNG agredieron a los militares, por lo que éstos repelieron la agresión.

De este enfrentamiento resultaron heridas de gravedad tres personas, una de ella era El Mencho. Los militares trasladaron a los heridos vía aérea rumbo a la Ciudad de México y durante ese trayecto fue que El Mencho falleció, junto con los otros dos que quedaron heridos.

¿Dónde está el cuerpo de El Mencho?

Después de varias horas se reportó que los restos de El Mencho llegaron a la Ciudad de México y fueron ingresados a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO),ubicadas sobre la avenida Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Así llegaron los restos de El Mencho a la FEMDO ı Foto: Andrea Murcia Monsivais @Cuartoscuro

¿Qué harán con el cuerpo de El Mencho?

Un convoy ingresó a las instalaciones de la FEMDO, en donde se espera que las autoridades hagan la revisión correspondiente del cuerpo y el reconocimiento oficial de que se trata del líder criminal.

El Mencho era uno de los criminales más buscados, no solo por México, sino también por Estados Unidos, ya que el país vecino ofrecía una recompensa de más de 15 millones de dólares por información que diera con la captura de este capo.

Asimismo, el Cartel Jalisco Nueva Generación, el cual fue fundado por El Mencho, es una de las principales organizaciones que trafica fentanilo a Estados Unidos, por eso era un objetivo prioritario de ese país para acabar con el paso de la droga hacia la nación vecina, pues Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha impulsado la política de atacar a los cárteles como si fueran organizaciones terroristas.