Restos de ‘El Mencho’ llegan a las instalaciones de la FEMDO en CDMX

Instalaciones de la FEMDO en la Ciudad de México, el 22 de febrero de 2026.

Habrían arribado a la Ciudad de México los restos del abatido narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), horas después del operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

De acuerdo con diversos reportes, el cuerpo de “El Mencho” fue trasladado a bordo de una ambulancia de servicios periciales hasta las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicadas sobre la avenida Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La unidad, escoltada por unidades de la Guardia Nacional, llegó al ligar alrededor de las 15:30 de este 22 de febrero. Horas después, se reportó la llegada un vehículo blindado Black Mamba.

cehr