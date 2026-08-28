Vinculan al exmando a proceso; sigue en prisión

La jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega vinculó a proceso al excontralmirante de la Secretaría de Marina Fernando Farías Laguna por su probable participación en una organización dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible ilegal en México. La autoridad judicial también mantuvo la medida de prisión preventiva oficiosa, por lo que el exmando naval permanecerá recluido en el penal federal del Altiplano, Estado de México.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el Ministerio Público federal le atribuye el cargo de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, bajo la modalidad de ocultamiento. El caso quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

El fallo se conoció durante la continuación de la audiencia inicial, que comenzó el miércoles. La defensa había solicitado la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica de Farías Laguna y, al vencer ese plazo, la juzgadora resolvió que el proceso penal debía continuar.

Tras la vinculación, el equipo legal informó que la audiencia continuó mientras la jueza exponía los fundamentos jurídicos de su resolución y las razones para mantener las medidas cautelares impuestas desde el viernes pasado.

Ramírez de la Vega concedió cuatro meses para la investigación complementaria, periodo en el que las partes podrán incorporar datos de prueba antes de la siguiente etapa procesal en contra del excontralmirante.

Epigmenio Mendieta, defensor legal de Farías, criticó la resolución y denunció la presunta injerencia del Poder Ejecutivo en el caso, señalando además una red de encubrimiento y “justicia selectiva”.

Confirmó que no recurrirá a la apelación ordinaria de la vinculación, ya que considera que el amparo indirecto ante la justicia federal ofrece una vía más efectiva y estratégica frente a la prisión preventiva decretada. El recurso será elaborado y presentado formalmente dentro de los próximos 15 días hábiles previstos por la ley.



