AIFA obtiene por tercera vez distintivo del IMSS

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se hizo acreedor al Distintivo ELSSA (Entornos Laborales Seguros y Saludables), reconocimiento otorgado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a los centros de trabajo que implementan acciones para prevenir riesgos laborales.

Los trabajadores del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) operan en un entorno reconocido por su seguridad y salud. Por tercera vez consecutiva, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha otorgado al AIFA el Distintivo ELSSA (Entornos Laborales Seguros y Saludables).

Este reconocimiento, anunciado el 24 de junio de 2026 en Santa Lucía, Estado de México, destaca el esfuerzo continuo por garantizar condiciones óptimas para su personal y, por ende, para la operación general del aeropuerto.

La obtención del Distintivo ELSSA implica que el AIFA implementa acciones concretas para prevenir accidentes y enfermedades laborales.

Esto incluye programas de capacitación constante para su personal, la promoción de hábitos saludables y la adopción de buenas prácticas que favorecen un ambiente de trabajo integralmente seguro.

“Este distintivo reafirma que la seguridad y la salud de nuestro personal son fundamentales para cumplir nuestra misión“, señaló un portavoz del AIFA.

El complejo aeroportuario de Santa Lucía ratificó sus estrictos protocolos de prevención de riesgos biológicos y operativos para su plantilla. ı Foto: Especial.

“Trabajamos para fortalecer una cultura preventiva”

“Trabajamos para fortalecer una cultura preventiva y mejorar las condiciones laborales, creando espacios seguros y productivos para todos", agregó.

Para México, contar con aeropuertos que priorizan la salud de sus empleados es clave. Un personal sano y seguro garantiza la continuidad y eficiencia de los servicios aeroportuarios, desde el control de tráfico aéreo hasta la atención a pasajeros, impactando directamente en la conectividad y el desarrollo económico del país.

La iniciativa ELSSA del IMSS busca precisamente eso: que las empresas y organizaciones en México adopten modelos de gestión que protejan a sus trabajadores.

AIFA establece estándares operativos

El AIFA, al recibir este distintivo por tercera vez, se posiciona como un ejemplo en la implementación de estas políticas.

La administración del AIFA reitera que el bienestar de sus trabajadores es el motor de su operación.

Este enfoque se alinea con la visión de consolidar el aeropuerto como un referente de modernidad y seguridad en la infraestructura aérea nacional.

Desde su inauguración, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ha buscado establecer altos estándares operativos.

La constante obtención del Distintivo ELSSA demuestra que, además de su infraestructura, la calidad de su ambiente laboral es una prioridad, contribuyendo a su posicionamiento como un actor relevante en el sector aeronáutico mexicano.

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JVR