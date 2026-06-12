Visitantes subutilizan el AIFA para llegar a inauguración del Mundial

ASPECTO EXTERIOR de la infraestructura de transporte, ayer por la mañana.

En la jornada de apertura del Mundial de futbol, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fue subutilizado para la llegada de visitantes nacionales y extranjeros, que optaron por otras vías para su arribo a la Ciudad de México.

En un recorrido en la zona hecho por La Razón, fue posible constatar la escasa llegada de aficionados al futbol de orígenes extranjero y nacional a la terminal aérea localizada en el municipio de Zumpango, Estado de México.

El Dato: EN EL AEROPUERTO Felipe Ángeles operan al menos 4 empresas que proporcionan servicio de transporte: Taxi Viaja Seguro, Taxi Driver AIFA, Taxis Marín y Movitax.

La mayoría de visitantes que arribaron al AIFA fueron, en su mayoría, de nacionalidad colombiana, quienes quedaron “encantados con las instalaciones” de la terminal aérea y, al enterarse de los bloqueos afuera del Estadio Ciudad de México, optaron por viajar a la capital del país a través del recién inaugurado Tren Suburbano en su estación AIFA.

La llegada de los colombianos al Felipe Ángeles se debe a que su selección va a disputar el primero de los tres partidos de su grupo frente a Uzbekistán, en el Estadio CDMX, el próximo miércoles.

El equipo cafetero también tendrá un partido en el Estadio Guadalajara, el martes 23 de junio, frente a la selección de República del Congo.

ASPECTO EXTERIOR de la infraestructura de transporte, ayer por la mañana. ı Foto: Alan Gallegos|La Razón

VUELOS Y BLOQUEOS. En entrevista con La Razón, algunos aficionados del país sudamericano mencionaron que optaron por viajar al AIFA en lugar de hacerlo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, debido a que “hay menos gente y está más tranquilo”.

“Es un viaje corto. Sólo hemos tenido unos pequeños problemas con Migración, pero es parte de la seguridad; pasamos y aquí estamos para disfrutar del Mundial y de nuestra selección”, comentaron.

“El aeropuerto es muy bonito, muy amplio, y no es tan transitado como el otro. También estamos enterados de los bloqueos, por eso llegamos antes, para ver cómo es el movimiento y la apertura del Mundial”, dijo un aficionado colombiano, que optó por reservarse su identidad.

También llegaron algunos aficionados de países como Argentina, Ecuador y Brasil, quienes reconocieron que, aunque sus selecciones van a jugar todos sus partidos en Estados Unidos, quieren vivir el ambiente mundialista en México.

Algunos comerciantes que trabajan dentro del AIFA reconocieron que “esperaban mucha más gente”; sin embargo, aseguraron que sí notaron más movimiento de lo habitual.

Otros comentaron que la poca afluencia también se debe a la cancelación de vuelos de Estados Unidos hacia el AIFA.

10 estaciones y 2 terminales tiene el Tren Suburbano

TREN PRÁCTICO. Algo que la mayoría de los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, destacaron del AIFA, es la facilidad de llegar al centro de la capital mediante el nuevo Tren Suburbano, el cual tiene una estación situada a poco menos de 300 metros de la terminal.

El tiempo de traslado de la estación del AIFA a Buenavista es de 45 minutos y se puede transbordar a otros medios como el Metro y el Metrobús.

Durante el trayecto, fue posible observar algunas obras de mejoramiento urbano que quedaron inconclusas, sobre todo a la altura de las estaciones Xaltocan y Cajiga.

DENTRO del edificio, el flujo de viajeros era escaso ayer jueves. ı Foto: Alan Gallegos|La Razón

No obstante, esto no influye en el tiempo de traslado, por lo cual mucha gente opta por tomar este medio de transporte que, a diferencia de otros que hay en el aeropuerto, es más económico.

En entrevista, uno de los aficionados mexicanos, originario de Hidalgo, dijo que, tras enterarse de los bloqueos a los alrededores del Estadio Ciudad de México, tomó la decisión de llegar al AIFA y abordar el Tren Suburbano.

El Tip: LA INSTALACIÓN aérea tiene registro, en el acumulado desde 2022, de haber llevado a cabo 34 mil 997 operaciones de carga, de las cuales 32 mil 359 fueron internacionales.

“Venimos del estado de Hidalgo; tomamos el tren; es nuestra vía de acceso rápido para llegar a la Ciudad de México. No sabemos qué esperar de las manifestaciones, pero lo único que queremos es divertirnos. No se nos hizo complicado llegar al aeropuerto; venimos en carro, lo dejamos aquí en el estacionamiento; para nosotros es mucho más fácil irnos en tren que en auto”, refirió.

La mayoría de los visitantes reconocieron que el Tren Suburbano es más económico, ya que los taxis del aeropuerto cobran entre mil 200 y mil 500 pesos a la zona del estadio.

POCAS ALMAS ı Foto: Especial

RESTRICCIONES. Cabe mencionar que los taxis de plataforma no pueden ingresar al aeropuerto, por lo cual, si un usuario quisiera este servicio, tendría que salir hasta la carretera a Tonanitla, que son aproximadamente 14 kilómetros de distancia entre ambos puntos.

Además de taxis, el aeropuerto cuenta con seis líneas de autobuses, que van, en su mayoría, a la zona centro del país.

A diferencia de los taxis, los camiones tienen precios más económicos. Por ejemplo, un viaje del AIFA hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se podía conseguir desde 140 pesos.

Dentro del AIFA también había voluntarios de la FIFA, quienes se encargaban de mostrar a los turistas las diferentes salidas del aeropuerto y los apoyaban en el momento de abordar o descender de un vuelo.