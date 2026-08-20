FGR ya realiza el traslado a México de Fernando Farías Laguna, ligado a red de huachicol fiscal.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ya realiza el traslado de Fernando Farías Laguna desde Argentina hacia México en una operación conjunta con la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El excontralmirante es investigado por su presunta vinculación con una red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible, conocido como huachicol fiscal.

El imputado viaja a México a bordo de una aeronave perteneciente a la SEMAR. A su arribo al país, el exmando naval será presentado ante el juez federal que emitió la orden de aprehensión correspondiente para responder por las acusaciones en su contra.

El operativo de traslado se concretó tras el desistimiento formal de la solicitud de extradición por parte de la SRE ante el Poder Judicial argentino.

La #FGRInforma al Pueblo de México que, en coordinación con la @SEMAR_mx, la @SRE_mx y la @SSPCMexico lleva a cabo el traslado, de Argentina a México, de Fernando “N”, ex servidor público posiblemente relacionado con una compleja red criminal, dedicada al contrabando, dispersión… — FGR México (@FGRMexico) August 20, 2026

El procedimiento judicial internacional pendiente representaba un obstáculo legal para procesar la expulsión del imputado mediante la vía migratoria.

A partir de la resolución emitida por la cancillería mexicana, el juez argentino que conducía la causa declaró concluido el juicio de extradición y dictó el archivamiento del expediente.

Asimismo, dispuso la salida de Farías Laguna del centro penitenciario para ponerlo a disposición de las autoridades migratorias del país sudamericano.

Por este mismo caso delictivo ligado a la red de hidrocarburos, la FGR mantiene detenidas a otras 15 personas presuntamente vinculadas a la organización.

Las autoridades mexicanas prevén completar el proceso de internación e inicio de la causa penal en las próximas horas.

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JVR