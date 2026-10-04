Huracán ‘Rachel’ se fortalece nuevamente a Categoría 2; prevén lluvias muy fuertes en BCS

Y oleaje elevado en otros estados

El Huracán “Rachel” se volvió a intensificar a Categoría 2 y se ubica cerca de las costas de Baja California Sur, donde provocará lluvias muy fuertes, informó este domingo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A través de un aviso emitido con corte a las 09:00 horas, el SMN de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que “Rachel”, fortalecido nuevamente a Categoría 2, se ubicó a 500 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Se desplaza hacia el oeste-noroeste a nueve kilómetros por hora.

Provoca vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora y rachas de viento de 205 kilómetros por hora.

Apenas ayer, “Rachel” se había degradado a Huracán Categoría 1, y se preveía que continuara debilitándose hasta tormenta tropical, categoría que alcanzaría a mediados de la próxima semana.

“Rachel” provocará lluvias muy fuertes en Baja California Sur

Debido al avance del Huracán “Rachel”, el SMN advirtió que persiste la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en el sur de Baja California Sur.

Para el mismo estado se pronostican vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de tres a cuatro metros en las costas.

El huracán #Rachel aumentó su categoría a 2 y se desplaza hacia el oeste. Actualmente se localiza a 285 km al noroeste de Isla Socorro, Col. y a 449 km al suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S., con vientos de 157 km/h, rachas de 194 km/h y oleaje de 4 a 5 m.



Se esperan lluvias con… pic.twitter.com/eSM7ph02Gf — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 4, 2026

Asimismo, se prevé oleaje de dos a tres metros de altura en las costas de:

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Por lo anterior, el SMN pidió a la ciudadanía de los estados afectados tomar precauciones:

“Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad”, se lee en el aviso.

Trayectoria estimada del Huracán "Rachel". ı Foto: SMN

En tanto, de acuerdo con la trayectoria estimada de “Rachel”, el sistema meteorológico se mantendrá como Huracán Categoría 2 hasta al menos el lunes por la mañana. Por la tarde, se prevé su degradación a Categoría 1. En tanto, para el jueves, se estima que se debilite a tormenta tropical.

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