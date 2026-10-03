Huracán ‘Rachel’ se degrada a Categoría 1; sigue riesgo de fuertes lluvias en BCS

El Huracán “Rachel” se degradó a Categoría 1 y se subió cerca de las costas de Baja California Sur, donde persiste el riesgo de lluvias puntuales fuertes, informó este sábado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
A través de un aviso, el SMN informó que, al corte de las 06:00 horas, el sistema meteorológico, degradado a Huracán Categoría 1, se localizó 440 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Se desplaza hacia el oeste a siete kilómetros por hora.
El Huracán provoca vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de viento de 185 kilómetros por hora.
“Rachel” alcanzó la Categoría 3 el jueves, y no se prevé que vuelva a fortalecerse en los siguientes días. Por el contrario, se prevé que alcance la categoría de tormenta tropical hacia el jueves de la próxima semana.
Persiste riesgo de lluvias fuertes por “Rachel” en Baja California Sur
El SMN advirtió que el avance de “Rachel” sobre la costa del Pacífico mexicano mantiene la probabilidad de lluvias puntuales fuertes, así como oleaje elevado y vientos fuertes en Baja California Sur.
Particularmente, advirtió que las lluvias puntuales fuertes se pronostican en el centro y sur del estado.
Además, se prevén vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, en las costas del estado.
También, oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de:
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
Por lo anterior, el SMN pidió a la población extremar precauciones y atender indicaciones de personal de Protección Civil:
“Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad”, se lee en el aviso del SMN.
Finalmente, la Subsecretaría de Protección Civil de Baja California Sur advirtió que, además de “Rachel”, se prevé la formación de un sistema de baja presión este fin de semana o al inicio de la próxima semana al sur de la costa del Pacífico mexicano.
Destacó que existe la probabilidad de que evolucione a depresión tropical y avance con dirección entre el oeste/noroeste y noroeste.
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