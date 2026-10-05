Profeco: Finabien suma 13 meses como la mejor remesadora

Por ofrecer el tipo de cambio más conveniente, Financiera para el Bienestar (Finabien) se mantuvo como la mejor opción para que los paisanos en el extranjero envíen dinero a sus familias, con lo que ya suma 13 meses en esta posición.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, expuso durante la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum, que mientras otras remesadoras ofrecen menos de siete mil 300 pesos por cada 400 dólares, en el caso de Finabien se dan siete mil 392.33 pesos.

Respecto a la regulación al precio de los combustibles, expuso que ocho mil 933 estaciones se han ajustado al costo límite de 27 pesos por litro de diésel, lo que significa un cumplimiento de 87.4 por ciento de los establecimientos; es decir, 12.6 por ciento lo comercializan por arriba.

Al dar a conocer que ya salió la edición de octubre de la Revista del Consumidor, destacó que para este mes se incluyen estudios de calidad a cereales de caja y pantalones de mezclilla; también un estudio sobre la adicción a las compras así como precios de los servicios de paquetería.

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FGR