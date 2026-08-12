Vinculan a proceso a Guadalupe ‘N’, apoderada de Ingemar, por red de contrabando de hidrocarburos

Guadalupe "N", identificada como apoderada la empresa Ingemar, investigada por operaciones de contrabando de combustible.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la vinculación a proceso de Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de la empresa Ingemar S.A. de C.V., por su probable participación en los delitos de contrabando de hidrocarburos, delincuencia organizada y otros ilícitos relacionados.

Durante la continuación de la audiencia inicial, un juez de control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que la imputada permanecerá recluida en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur. La autoridad judicial también otorgó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La #FGR obtuvo vinculación a proceso para Guadalupe "N", por su posible participación en los delitos de contrabando, delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos e ilícitos en esta misma materia. Esta persona, quien fue aprehendida en la… pic.twitter.com/1OluGzy7ZA — FGR México (@FGRMexico) August 13, 2026

Hernández Hinojosa fue detenida el pasado 8 de agosto en la colonia Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Con Guadalupe Hernández Hinojosa, suman 9 personas detenidas como parte de la investigación de una red dedicada al contrabando de hidrocarburos por vías férreas, entre ellas el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

También permanecen detenidos Ricardo Thompson Navarro, socio de la empresa Ingemar S.A. de C.V., además de Juan Hermilo “N”, Guillermo “N”, José María “N”, Luis Antonio “N”, Adriana Magali “N” y José Merino “N”.

No obstante, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha advertido que todavía faltan por cumplimentar más órdenes de aprehensión, además de las ocho ejecutadas el pasado 16 de julio, cuando fue detenido Ernesto Ruffo en Ensenada, Baja California.

En conferencia de prensa el pasado 17 de julio, indicó que la investigación contra Ingemar inició hace más de un año, tras el decomiso de 15 millones 480 mil de litros de gasolina y diésel almacenados en 129 carros tanque de ferrocarril localizados en julio de 2025 en patios ferroviarios de Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila.

Según la indagatoria, la red de contrabando de combustible operaba mediante la importación de derivados del petróleo desde Estados Unidos. Al ingresar a México, las empresas declaraban únicamente el 10 por ciento de la capacidad de los carros tanque o reportaban productos distintos a los transportados para evadir impuestos.

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cehr